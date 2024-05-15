У России появится еще больше снарядов и техники – Романенко

Вадим Москаленко.  
15.05.2024 14:56
  (Мск) , Киев
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Война, Вооруженные силы, Дзен, Россия, Украина, Экономика


Президент России Владимир Путин пошел на смену руководства Министерства обороны РФ, чтобы в кратчайшие сроки обеспечить армию дополнительными боеприпасами, БПЛА и техникой.

Об этом в эфире своего видеоблога завил разыскиваемый в РФ политолог Юрий Романенко, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

Президент России Владимир Путин пошел на смену руководства Министерства обороны РФ, чтобы в кратчайшие...

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«Первые шаги Путина говорят о том, что он идет по пути экономизации войны, то есть более эффективного применении экономических ресурсов на достижение тех задач, по которой они поставили перед собой.

Если они начнут использовать эти ресурсы более эффективно, чем это было в Минобороны при Шойгу, то это значит, что у нас появится на фронте с их стороны больше дронов, больше снарядов, больше техники. Короче говоря, больше возможностей убивать наших солдат и нанести ущерб Украине», – негодует Романенко.

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