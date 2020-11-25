У России появится еще один корабль с «Калибрами» на Черном море

25.11.2020, Москва, Максим Карпенко

Послезавтра в Новороссийске состоится церемония приема в состав Черноморского флота новейшего патрульного корабля «Павел Державин» проекта 22160, способного нести крылатые ракеты «Калибр». Два его предшественника – «Дмитрий Рогачев» и «Василий Быков» уже находятся в строю и несут дежурство в составе флота, передает корреспондент «ПолитНавигатора» со ссылкой на пресс-службу Минобороны.

Особенностью кораблей этого проекта является их модульная концепция вооружения – это означает, что предназначение судна может меняться в зависимости от задач. По словам военного эксперта, капитана I ранга Сергея Горбачева, появление подобных кораблей в составе Черноморского флота говорит о его качественном обновлении, которое началось после присоединения Крыма к России.

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«Появление любого нового корабля является значительным, ибо это демонстрация позитивных изменений. С учетом того, что до 2014-го года флот вообще не обновлялся, это событие говорит о плановом развитии Черноморского флота.

Это корабль нового проекта, Черноморскому флоту уделяется важное внимание. Патрульные корабли представляют собой боевые единицы совершенно нового поколения. Первый корабль этого типа – «Василий Быков» появился тоже на Черноморском флоте. Я думаю, в обозримой перспективе, возможно, подобные корабли будут составлять основу флота.

Это корабль модульного типа, который способен решать целый комплекс самых различных задач в зависимости от модуля, который меняется на корабле. Любой экипаж может решать задачи как ударного варианта – наносить удары ракетным оружием, артиллерией, может устанавливаться оборудование, связанное с противоминным обеспечением, могут устанавливаться модули, которые превращают этот корабль в поисково-спасательный.

Плавание кораблей такого типа в Забосфорье, участие в различных мероприятиях вне бассейна Черного моря, доказали их эффективность и свидетельствует о том, что расширяется круг боевых единиц флота, которые способны решать на постоянной основе задачи в дальней морской зоне», – заявил Горбачев.

Ранее «ПолитНавигатор» сообщал, что патрульные корабли «Дмитрий Рогачев» и «Василий Быков» принимали участие президент в ракетных стрельбах в Черном море, за которыми в январе этого года лично наблюдал президент Российской Федерации Владимир Путин.

Также мы писали о том, что Владимир Путин принял участие в закладке новых десантных кораблей в Керчи и анонсировал строительство двух фрегатов и двух новейших подлодок, которые могут быть вооружены гиперзвуковым оружием.