У России появляется шанс выдавить США и их марионеток из Казахстана

Новости Украины

События в Казахстане развиваются стремительно, и важным переломным моментом стало смещение Нурсултана Назарбаева с поста председателя Совета безопасности – вслед за этим сразу же начались попытки по сносу памятников Елбасы. На данный момент власть полностью сконцентрировалась в руках действующего президента Касым-Жомарта Токаева.

Правда такой ход также вряд ли уже успокоит разбушевавшуюся волну выступлений, так как сейчас выступающие требуют демонтажа всей политической системы, в том числе вместе с действующим президентом. Так что конспирологические теории, будто Токаев мог стоять за беспорядками, специально спровоцированными для узурпации власти, – пока не находят своего подтверждения, хотя последние события могли резко обострить внутреннюю борьбу между группировками.

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Объявление об отставке правительства также могло быть своеобразным приглашением региональных группировок к диалогу для выработки консенсуса и для дальнейшего перераспределения власти и собственности внутри страны. В связи с этим нужно рассматривать и обещание проведения радикальных либеральных демократических реформ, которые позволят через выборы получить часть рычагов обделенным фигурам и игрокам, находящимся вне семьи Назарбаева.

Правда сам уход Назарбаева также еще не окончателен, так как его смещение было в первую очередь направлено на то, чтобы сбить накал выступлений, так как массы требуют именно его удаления из вертикали власти. Елбасы может оставаться и сейчас суперарбитром, действуя уже за спиной Токаева, так как он подготовил своего преемника, не обладающего какими-либо амбициями и не имеющего своего клана.

Что же касается самих выступлений, то они во многом напоминают апрельскую революцию 2010 года в соседней Киргизии, где также спусковым крючком к манифестациям стало многократное повышение цен на электроэнергию, что привело к массовым митингам в регионах. Бунты длились в течение нескольких дней, а затем стали широкомасштабными, охватив и сам Бишкек, куда съехались как внутренние мигранты, так и восставшие из других городов.

Поэтому во многом нынешние события надо рассматривать исторически и политически не через призму Украины, а через пример соседней Киргизии, которая в целом внутренне похожа на Казахстан и которая уже пережила три переворота. Правда, в отличие от этой горной республики, Назарбаев верно сориентировался, перенеся столицу из крупной Алматы в Целиноград (в нынешний Нур-Султан), подальше от народных волнений.

Теперь у него, как и у Касым-Жомарта Токаева, есть какой-то запас времени для попыток стабилизации ситуации, так как, находясь в своей отдаленной резиденции, власть попытается использовать армию или посулы реформ для подавления выступлений. Но, похоже, крупные олигархи и ближайшее окружение Елбасы сами не верят в такой вариант и спешно покидают территорию страны на чартерных рейсах, что можно назвать бегством.

В этой ситуации есть очень большая опасность по аналогии с той же Киргизией, что для отвлечения масс, в первую очередь самих этнических казахов, олигархические группировки снова попытаются разыграть межнациональную карту, устроив погромы по типу дунганского в одном из регионов страны. В свою очередь родственники свергнутого киргизского президента Курманбека Бакиева после бегства из Бишкека организовали массовые столкновения между киргизами и узбеками в южном городе Ош. Это больше напоминало резню.

Так, и в этой ситуации могут начаться выступления уже против инородцев, в том числе и против русскоязычных и этнических русских, так как русофобская карта уже разыгрывалась властями и ручными националистами, и устроить это будет не сложно. За это говорит и назначение на должность госсекретаря, по сути отвечающего за идеологию, ярого националиста Ерлана Карина.

Этот персонаж, будучи советником, а затем помощником Касым-Жомарта Токаева, являлся куратором всех националистических организаций и движений в стране и покровительствовал филиалу турецкой фашистской организации «Серые Волки» в Казахстане. Он также дезавуировал в прошлом году слова других чиновников о борьбе с «пещерным национализмом», заявив, что национализм должен стать составной частью государственной идеологии. Не исключено, что именно он стоял за разработкой и запуском «языковых патрулей» и многих провокаций.

В этой ситуации российскому руководству необходимо тем или иным образом жестко указать правящей казахстанской элите, что попытки устроить погромы или масштабную русофобскую и антироссийскую кампанию внутри страны может для них плохо кончиться. Пусть игроки в «многовекторность» ищут другие способы, как удержать свою власть без использования националистической карты.

Если же рассматривать попытки бежавших на Украину олигархов и чиновников координировать протесты, то это – типичная попытка перехватить инициативу и оседлать сейчас массовое протестное движение в стране с целью навязать свою политическую повестку, выгодную Западу. Это также продолжение политики шантажа семьи Назарбаева, которую использовали американские спецслужбы в нулевых, когда они активно выпячивали фигуру бывшего премьер-министра Акежана Кажегельдина и дело о взятках со стороны западных компаний.

Тут история повторяется, так как это прямое давление на и так прозападную элиту в Нур-Султане с целью получения выгодных политических решений, в том числе и по отказу от дальнейшей интеграции в рамках ЕАЭС и за выход из ОДКБ и других соглашений. Эти выступления, а также националистическая карта как раз могут быть использованы для осуществления таких шагов и прихода в последующем к власти вместо Токаева тех чиновников или олигархов, которые будут полностью и беспрекословно следовать указаниям из Вашингтона.

На сегодняшний момент прямое вмешательство России, если в стране не будет националистических погромов, было бы опрометчивым шагом, так как сразу в таком случае появился «внешний враг» и раздражитель для консолидации элиты и радикалов. Кроме того, в самой республике нет пророссийских движений и организаций, так как они были зачищены Назарбаевым, так же как и были ликвидированы все оппозиционные организации, Коммунистическая партия и независимые профсоюзы.

В этой ситуации важно проявить выдержку и поддержать на волне политической активизации процесс собственного партийного и профсоюзного строительства, чтобы быстро выстроить структуры и массовые движения, выступающие за интеграцию и совместное развитие в рамках единой большой Евразии и общего Союза. А пока таких внутренних сил и организованной базы поддержки нет, любое прямое вмешательство обречено на неудачу.

Существует очень большая вероятность развития борьбы региональных группировок и драки внутри высшего руководства за передел собственности и власти, что может привести в перспективе даже к разделению страны. При этом часть из конфликтующих группировок обязательно постарается заручиться поддержкой Москвы. Это важный момент для выдвижения и поддержки таких фигур.

Также нельзя недооценивать и рабочее движение, способное в ближайшее время, в случае окончательного ухода Назарбаева и его семьи, стать важным политическим игроком с массовой силой и поддержкой местного населения в западном и центральном Казахстане. Это создает благоприятные возможности, поддержав требования национализации всей добывающей промышленности, выдвигаемых нефтяниками, выдавить из страны все американские и западные компании как недобросовестных недропользователей.

Умелая кампания дала бы возможность внедрить здоровые антиамериканские и антизападные настроения в эту рабочую среду, а так как захватные забастовки стали обыденностью, то можно вполне добиться от будущего правительства такого важного шага, который бы полностью сменил прежний прозападный вектор экономического развития и подкосил влияние США и ЕС внутри страны и в регионе в целом.

Все эти возможности реальны, способные обновить или постепенно заменить прозападную правящую элиту в РК и других бывших советских среднеазиатских республиках, выбравших путь своей «евроинтеграции» через союз с Турцией.