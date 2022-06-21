У России проблемы с агентурой на Украине – военкор

Россия испытывает дефицит агентурной сети на территории Украины.

Об этом в эфире радио «Комсомольская правда» заявил военкор Дмитрий Стешин, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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По информации Стешина, даже в русскоязычных регионах украинские спецслужбы «зачистили» практически всю агентурную сеть.

«С агентурной сетью на Украине даже в русскоязычных регионах были большие проблемы. Я не открою большой тайны, я достаточно близко дружил с одним из разведчиков наших, который работал на территории республики. Как он мне обтекаемо сказал – «наш радиус действия – 400 километров».

О, говорю, вы и в Харьков ходите? Он такой: «Я тебе такого не говорил». Но он мне сказал следующее, что в 16-17 году три попытки выйти на контакт с подпольем, тем же харьковским, закончились провалом, с жертвами. Там были жертвы и среди нашей агентуры, и среди людей, которые были на территории Украины, граждане Украины. Так что все сложно», – отметил Стешин.