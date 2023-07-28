У России проблемы с целеуказанием для высокоточных противокорабельных ракет – эксперт

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Украинские ВМС спокойно занимаются боевой подготовкой у берегов Одессы в зоне досягаемости российских противокорабельных комплексов. По ним не бьют из-за проблем с целеуказанием у ВС РФ.

Об этом в эфире радио «Комсомольская правда» заявил военный эксперт Максим Климов.

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«У нас обычно разгоняют по поводу наших крылатых ракет противокорабельных: «Оникс», «Циркон» и так далее, но дело в том, что события на юге показали, что эти ракеты ничего не стоят без системы целеуказания. А теперь наглядный вопрос по поводу системы разведки и целеуказания Военно-морского флота – Военно-морские силы Украины спокойно занимаются боевой подготовкой в северо-западной части Черного моря», – отметил он.

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«То есть, занимаются фактически в нескольких сотнях километров от нас, спокойно, и ни один корабль в процессе этого поражен не был, в процессе этой боевой подготовки, при наличии развернутых противокорабельных комплексов в Крыму. То есть, на самом деле, проблем очень много, проблемы решаемы, но их нужно брать и решать», – заключил Климов.