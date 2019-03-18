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18.03.2019, Москва, Владимир Гладков
 
Крым, Политика, Россия, Экономика
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У России с Крымом получается лучше, чем у ФРГ с ГДР

Процесс реинтеграции Крыма в Россию даже в условиях санкций происходит гораздо успешнее, нежели получилось с объединением западной и восточной Германии после падения Берлинской стены.

Об этом в эфире телеканала «Россия-1» заявил экс-глава израильской спецслужбы «Натив» Яков Кедми, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Пять лет как Крым вернулся в Россию, и есть разные опросы в Крыму, в России есть товарищи, которые выступают с апломбом, а я сравниваю это с объединением Германии, точнее, с поглощением Восточной Германии Западной. Западная Германия, самая высокоразвитая страна в Европе… до сих пор ничего не вложено в инфраструктуру Восточной Германии. До сих пор разница между восточными немцами и западными, до сих пор промышленность Восточной Германии продолжает отставать от промышленности Западной.

Западная Германия ничего не вкладывает в Восточную, и восточные немцы чувствуют себя людьми второго сорта в своей стране через 25 лет. А теперь сравните, что сделала менее богатая, чем Германия, Россия в условиях санкций в Крыму за последние пять лет», – заявил Кедми.

«Сравните это с Германией, с великой западной демократией, на которую вы молитесь, поговорите с восточными немцами и сравните их степень удовлетворения через 25 лет и степень удовлетворения крымчан от того, что они в России», – добавил экс-глава израильской спецслужбы.

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