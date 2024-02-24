«У России скоро кончится оружие»: власовцы требуют продолжать войну

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Странам западного блока надо продолжать войну против России, у которой через несколько лет якобы иссякнул запасы вооружения.

Об этом в ходе проводимого в Литве «Форума свободной России» заявил беглый либерал, политолог Юрий Федоров, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Если посмотреть на то, какие системы приходят на вооружение в России, это свидетельствует о качественней деградации российских Вооружённых сил. Потому что если посмотреть на бронетехнику, снимаются со складского хранения и бросаются в бой на Украине танки и артиллерия 50-х – 60-х годов прошлого века. Многие аналитики считают, что этих запасов России хватит на два-три года. А потом будет нечем воевать. Современные системы, которые в России пытались создать и принять на вооружение – танки «Армата», ракеты «Сармат» – всё это пока под большим вопросом», – сказал Федоров.

«Россия не в состоянии создавать системы вооружения, сопоставимые с перспективными системами на западе. Это открывает для Запада определённое окно возможностей. Но всё зависит от того, какая политика будет на Западе, а это вопрос открытый», – добавил власовец.