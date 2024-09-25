У России сумасшедшее преимущество в ресурсах. Она серьезно нарастила ВПК – Минобороны Украины

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Россия существенно нарастила и продолжает наращивать объемы выпуская военной продукции.

Об этом в эфире обслуживающего офис президента телемарафона заявил первый замминистра обороны Украины Иван Гаврилюк, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«На сегодняшний день, как бы мы ни сравнивали ресурсные возможности Украины и России, мы прекрасно понимаем, что ресурсное преимущество России над Украиной сумасшедшее. Но, глядя на третий год войны, которую ведет Россия против Украины, даже ее ресурса не хватает, самостоятельно вести борьбу. Она получает поддержку от Ирана, Северной Кореи и от других скрытых стран, которые ее поддерживают в этой вооруженной борьбе, предоставляя ей миллионы боеприпасов, ракет, компонентов, технологии для производства в том числе и собственного оружия», – сказал чиновник.

«На сегодняшний день сильно поднялся и оборонно-промышленный комплекс Российской Федерации в производстве и средств поражения, и образцов вооружения и военной техники. Помощь партнеров, которая нам предоставляется – это львиная доля того оружия и боеприпасов, которые мы сегодня используем на поле боя», – заявил Гаврилюк.