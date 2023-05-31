«У России тысяча самолётов» – в Киеве рассказали, почему наступление ВСУ обречено на провал

Вадим Москаленко .  
31.05.2023 23:18
  (Мск) , Киев
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Авиация, Вооруженные силы, Дзен, Общество, Политика, Россия, Скандал, Спецоперация, Украина


Страны западного блока сейчас активно снабжают Украину мобильными средствами ПВО для того, чтобы хоть немного прикрыть грядущее наступление от ударов российской авиации.

Об этом в интервью украинскому политологу Вадиму Карасеву заявил украинский военный эксперт Олег Стариков, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

Страны западного блока сейчас активно снабжают Украину мобильными средствами ПВО для того, чтобы хоть...

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«Мы смотрим номенклатуру того оружия, что нам дают – опять пошли «Stinger», «Хаймарсы», «ATACMS». Это связано с тем, что когда пойдёт наступление, чтобы сбивать авиацию. Это всё армейская авиация, не стратегическая. Никто с Ту-60 или Ту-75 бомбить не будет», – сказал Стариков.

Он добавил, что в случае наступления ВСУ российская авиация применит уже богатый опыт по сбрасыванию барражирующих ФАБ-500. Ну а парк авиации у России очень большой.

«Некоторые говорят: «Вот, мы их посбиваем». У них сейчас в наличии, по разным оценкам, до тысячи самолётов. Да, мы собьём двести, триста, пятьсот. А пятьсот останется», – подытожил эксперт.

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