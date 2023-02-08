У России украли процессоры «Байкал» и «Эльбрус». Чем Москва расплачивается с Турцией за статус «окна в Европу»

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Картина внешней торговли РФ за 2022 год серьезно изменилась – российским новым «окном в Европу» стала Турция, а товарооборот с Китаем вырос на 28%.

Об этом в эфире авторского канала Семена Уралова заявил экономический обозреватель Иван Лизан, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Если в 2021 году половина товарооборота России приходилась на недружественные страны, и основными торговыми партнёрами были Евросоюз – 36% и Китай – 17%, то за 2022 год товарооборот с Китаем вырос на 28%, с Турцией – на 84%, с Белоруссией – на 10%. А с Германией сократился на 23%, с Нидерландами на 0,1%, и немцы ещё в июне жаловались на то, что их объёмы российско-белорусской торговли теперь больше, чем объём торговли России и Германии. И в целом, по сути, Белоруссия во многом становится такой мини-Германией для России», – отметил Лизан.

По его мнению, для России Турция «стала «окном Европу» – форточкой, через которую к нам ещё поступают европейские товары».

«Плюс на наш рынок зашли некоторые турецкие производители, например, производители сельскохозяйственной техники. За пользование этой «форточкой в Европу» России приходится платить, в том числе особыми отношениями с Турцией в сфере энергетики, предоставлять скидки на газ. Потому что в Турции экономическая ситуация плачевная, у них с деньгами всё плохо», – подчеркнул Лизан.

Такой же платой он считает и сохранение зерновой сделки.

«Та же зерновая сделка – это следствие особых российско-турецких экономических отношений. Потому что России эта зерновая сделка не нужна, она вредит российскому зерновому экспорту, а вот Турции она напротив, очень нужна. Потому что турки беспошлинно возят в себе зерно с Украины. Раньше ввозили большие объёмы из России, но в прошлом году им кран перекрыли, поэтому они ввозят украинское зерно, смолачивают в муку и уже экспортируют либо в виде муки, либо в виде макаронных изделий. Поэтому для Эрдогана зерновая сделка особо важна, а для нас не сильно, но нам приходится мириться с Эрдоганом».

В поставках критических товаров Россия переориентировалась на Китай. Так, после того, как Тайвань присоединился к санкциям, микроэлектроника покупается у Китая и в Гонконге. Некоторые товары микроэлектроники и вовсе «зависли». Например, на Тайване изготавливали процессоры «Байкал» и «Эльбрус», и отпечатанные оплаченные чипы там и остались, фактически их украли.

«У нас большие перемены произошли на уровне корпораций, поскольку у многих происходит переориентация и перестройка всего экспорта. Так «Норильский никель» с Европы переориентируется на Азию, у «Сибура» прежде 20% прибыли от экспорта приходилось на Европу, а на Азию от 3 до 5%. Теперь «Сибуру» надо перестраиваться», – уточнил Лизан.

В ряде случаев санкции пошли корпорациям на пользу. Например, тот же КамАЗ оказался удивительно устойчивым, хотя он под полными американскими блокирующими санкциями. Но экономические показатели предприятия за 2021 год говорят о росте производства, который продолжился в 2022 году.

«Отдельный вопрос – в прошлом году сильно просел импорт. За счёт этого у нас как раз вместе с возросшим экспортом в стоимостном выражении сформировалась рекордное сальдо внешней торговли. Мы намного больше продали, чем купили. Но с начала года импорт увеличился и восстановился до уровня начала 2022 года», – указал эксперт.