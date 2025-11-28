У России в Африке большая проблема

Ваш браузер не поддерживает HTML5 аудио. Вот взамен ссылка на аудио

Африканские страны помнят СССР как помощника борьбы с западным колониализмом, но не понимают, чем современная капиталистическая Россия отличается от стран, веками угнетавших Черный континент.

Об этом на круглом столе в Совете федерации заявила старший научный сотрудник Центра истории и культурной антропологии Института Африки РАН Вероника Усачева, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, Одноклассниках, Вконтакте, каналы YouTube и TikTok.

«Африка – молодой континент, об этом все время говорят, что количество молодого населения там огромное. И обращаться нужно именно к нему. И здесь у нас тоже есть проблема – с чем мы к нему пойдем? Африканские молодые активисты говорят: да, Советский Союз продвигал борьбу против колониализма, но он был социалистическим, а вы сейчас такие же капиталисты, как и все остальные, так чем вы отличаетесь? Причем мы интуитивно знаем, чем мы отличаемся, мы это чувствуем. Но нам не хватает прописанного масштабного нарратива, не хватает дискурса, научных работ, политических работ, которые бы активно описывали, как мы отличаемся, даже при том, что мы тоже уже больше не продвигаем социалистическую повестку. И это найдёт отклик в Африке, особенно среди молодёжи», – сказала Усачева.