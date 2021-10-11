У России возникли серьёзные претензии к украинским портам за перевалку афганских опиатов

Украинские порты используются для транзита опиатов из Афганистана, а на территории Украины в больших объемах изготавливаются синтетические наркотики.

Об этом министр внутренних дел РФ Владимир Колокольцев заявил сегодня на совещании Совета министров стран-членов СНГ, передает корреспондент «Политнавигатора».

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«Хочу отметить, что Россия продолжает строго придерживаться линии на сохранение и укрепление существующий международной системы контроля над наркотическими средствами, основанной на трех базовых конвенциях и других международных документах.

Наша страна решительно выступает против попыток, направленных на подрыв этой системы, включая легализацию наркотиков», – сказал Колокольцев.