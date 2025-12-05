У российский армии намечаются перспективы выхода к Харькову – офицер флота
Благодаря успехам на фронте, Россия скоро сможет ужесточить свои требования на переговорах.
Об этом в эфире телеканала «Красная линия» заявил военный эксперт, капитан I ранга в отставке Василий Дандыкин, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».
Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, Одноклассниках, Вконтакте, каналы YouTube и TikTok.
«На Харьковском направлении у нас перспективы освобождения других городов и подхода к самому Харькову. А если брать неожиданность для врага, это Запорожское направление, где две наши группировки показали большие результаты: освобождено большое количество населенных пунктов.
Гуляйполе – это один из важнейших оборудованных районов на этом направлении. Дальше идет Орехов, Степногорск – и до Запорожья остается 30 километров.
С учетом истощения ресурсов у врага, особенно людских ресурсов, я думаю, освобождение ДНР произойдёт довольно скоро», – сказал Дандыкин.
По его мнению, скоро Россия сможет добавить к своим требованиям на переговорах – вернуть Запорожье и Херсонскую область.
«Мы выходим с хорошим заделом сейчас на следующий год. Декабрь месяц, я думаю, принесет освобождение новых населенных пунктов, которых в этом году уже 250.
Ну и надо ждать освобождения городов, в том числе и на севере ДНР. Это города Северск, Красный Лиман, Димитров», – подытожил каперанг.
Сообщить об опечатке
Текст, который будет отправлен нашим редакторам: