У российский армии намечаются перспективы выхода к Харькову – офицер флота

Благодаря успехам на фронте, Россия скоро сможет ужесточить свои требования на переговорах.

Об этом в эфире телеканала «Красная линия» заявил военный эксперт, капитан I ранга в отставке Василий Дандыкин, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

«На Харьковском направлении у нас перспективы освобождения других городов и подхода к самому Харькову. А если брать неожиданность для врага, это Запорожское направление, где две наши группировки показали большие результаты: освобождено большое количество населенных пунктов.

Гуляйполе – это один из важнейших оборудованных районов на этом направлении. Дальше идет Орехов, Степногорск – и до Запорожья остается 30 километров.

С учетом истощения ресурсов у врага, особенно людских ресурсов, я думаю, освобождение ДНР произойдёт довольно скоро», – сказал Дандыкин.