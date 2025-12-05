У российский армии намечаются перспективы выхода к Харькову – офицер флота

Благодаря успехам на фронте, Россия скоро сможет ужесточить свои требования на переговорах.

Об этом в эфире телеканала «Красная линия» заявил военный эксперт, капитан I ранга в отставке Василий Дандыкин, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

«На Харьковском направлении у нас перспективы освобождения других городов и подхода к самому Харькову. А если брать неожиданность для врага, это Запорожское направление, где две наши группировки показали большие результаты: освобождено большое количество населенных пунктов.

Гуляйполе – это один из важнейших оборудованных районов на этом направлении. Дальше идет Орехов, Степногорск – и до Запорожья остается 30 километров.

С учетом истощения ресурсов у врага, особенно людских ресурсов, я думаю, освобождение ДНР произойдёт довольно скоро», – сказал Дандыкин.

По его мнению, скоро Россия сможет добавить к своим требованиям на переговорах – вернуть Запорожье и Херсонскую область.

«Мы выходим с хорошим заделом сейчас на следующий год. Декабрь месяц, я думаю, принесет освобождение новых населенных пунктов, которых в этом году уже 250.

Ну и надо ждать освобождения городов, в том числе и на севере ДНР. Это города Северск, Красный Лиман, Димитров», – подытожил каперанг.

