У российского олигарха, стоявшего на Майдане, хотят забрать гостиницу в Киеве

28.11.2018, Киев, Владимир Гладков

Пятизвёздочный отель «Premier Palace» в центре Киева с введением военного положения на Украине неплохо было бы конфисковать в госсобственность на нужды обороны страны.

Об этом в своём видеообращении на странице «Facebook» заявил депутат Верховной Рады, экс-боевик «Азова» Игорь Луценко, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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Луценко заявил, что отель контролируется структурами, связанными с российским сенатором Александром Бабаковым.

«За моими плечами светится отель «Palace», который принадлежит Бабакову, гражданину России, известному там олигарху… И вот этот Бабаков сейчас продолжает у нас свой бизнес, там ходят богатые дядьки, находится кондитерская «Волконский» – то есть, такой себе Русский мир. Никто не накладывает аресты, никто никоим образом не судится с ним за его соучастие в агрессии против Украины», – обратился к «побратимам» Луценко.

Экс-азовец назвал отель «Palace» чудесным активом, который, конфисковав в госсобственность, можно использовать как жильё для переселенцев или компенсацию семьям убитых АТО-шников.

«У государства есть определённое количество потребностей, которые надо закрывать. Их можно было бы закрыть, именно сменив правовой режим здесь, в центре столицы», – добавил Луценко.

Экс-боевик отметил, что это не единственный актив Бабакова – с его именем также связывают украинские облэнерго.

«Зачем мы вводим военное положение, если у нас из рук выскальзывают финансовые потоки, которые можно было бы направить на уменьшение огромного вреда от российской агрессии? Это было бы морально правильно. Здесь надо вводить другой правовой режим, а не заниматься абстракциями, которые остаются абстракциями, поскольку военное положение не введено даже там, где оно должно быть по документам», – заявил Игорь Луценко.

Александр Бабаков был одним из россиян, кто в 2004 году засветился в оранжевом шарфе на первом Майдане в Киеве. Пресса тогда объясняла появление Бабакова хорошими отношениями с членами команды Виктора Ющенко. В частности, лоббирование интересов Бабакова на Украине приписывалось нынешнему генпрокурору Юрию Луценко. Комплиментарно в адрес россиянина также отзывался экс-глава Интерпола на Украине Кирилл Куликов.

Отметим, что пятизвёздочный отель «Premier Palace» известен также тем, что возле него год назад был убит бежавший из РФ экс-депутат Госдумы Денис Вороненков.