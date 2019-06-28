У российской экономики все хорошо – человек Ротшильдов

28.06.2019

Цены на нефть, спрос на природные ресурсы ее поддерживают, а также рост Индии и Китая играют на руку российской экономике.

Об этом в интервью киевскому интернет-изданию «Апостроф» заявил инвестиционный банкир, управляющий директор международной банковской группы Rothschild в странах СНГ Джованни Сальветти, отвечая на вопрос о ситуации в российской экономике.

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«Я бы сказал, что у российской экономики все нормально. Удовлетворительные цены на нефть, и спрос на природные ресурсы ее поддерживают. Развитие Китая и Индии является большой возможностью для России, крайне богатой на природные ресурсы, которые нужны этим огромным странам. Ожидается, что в ближайшие несколько лет Индия и Китай невероятно вырастут. Этот макротренд уже четко виден. Влияние политических решений является краткосрочным, в то время как долгосрочно важно то, что Лев Толстой называл «силой процессов». Российской экономике выгоден рост Китая и Индии», – сказал банкир.

Также он рассказал о влиянии на российскую экономику западных санкций.

«Сами по себе санкции не столько напрямую влияют на экономику, сколько наносят репутационный риск на международном уровне, уменьшая прямые иностранные инвестиции, в том числе из-за непредсказуемости санкций», – отметил Сальветти.

Ранее, как сообщал «ПолитНавигатор», из интервью с Сальеветти, которое было опубликовано одним из главных рупоров майданщиков «Украинской правдой», был вырезан ответ, в котором собеседник упомянул о важности для украинской экономики восстановления связей с Россией.

В цитируемом нами интервью он снова повторил тезис о важности для Украины экономических связей с Россией.

«Я все еще придерживаюсь этой идеи. Помимо политических соображений, которые явно не относятся к моей сфере деятельности, с экономической точки зрения, я не вижу, как экономика может полностью использовать свой потенциал без нормальной торговли и деловых отношений с таким большим соседом, с которым Украина разделяет границы и сотни лет истории. Чем быстрее найдется решение, тем лучше для экономики. Как для украинской, так и для российской», – подчеркнул финансист.