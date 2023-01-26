«У россиян никогда не было бань» – Ющенко украинизировал русскую печь

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У российского народа якобы никогда не было печей и бань, потому что они были изобретены «украинцами древней Руси».

Об этом в интервью украинскому телешарлатану Дмитрию Гордону заявил экс-президент Украины Виктор Ющенко, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Когда Путин был на Украине, я ему предложил: Владимир Владимирович, поехали ко мне. А это хата, которой сто двадцать лет, которую я привёз из села, где жил Грушевский. Он заходит в эту хату, проходит в светлицу, а там стоит маленькая, но традиционная украинская печь. Правильно её было бы называть руська печь, с Руси. У россиян печей не было. Это на Руси была печь, была баня. Но это мы потратим не одну программу, чтобы донести до многих людей, что между словами Русь и Россия восемьсот лет разницы и разные понятия», – трепался пчеловод.