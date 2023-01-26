«У россиян никогда не было бань» – Ющенко украинизировал русскую печь

Вадим Москаленко.  
26.01.2023 23:45
  (Мск) , Киев
Просмотров: 480
 
Дзен, Мова, Нацизм, Общество, Политика, Россия, Русофобия, Украина


У российского народа якобы никогда не было печей и бань, потому что они были изобретены «украинцами древней Руси».

Об этом в интервью украинскому телешарлатану Дмитрию  Гордону заявил экс-президент Украины Виктор Ющенко, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

У российского народа якобы никогда не было печей и бань, потому что они были...

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, Одноклассниках, Вконтакте, каналы YouTube, Facebook и Viber.


«Когда Путин был на Украине, я ему предложил: Владимир Владимирович, поехали ко мне. А это хата, которой сто двадцать лет, которую я привёз из села, где жил Грушевский.

Он заходит в эту хату, проходит в светлицу, а там стоит маленькая, но традиционная украинская печь. Правильно её было бы называть руська печь, с Руси.

У россиян печей не было. Это на Руси была печь, была баня. Но это мы потратим не одну программу, чтобы донести до многих людей, что между словами Русь и Россия восемьсот лет разницы и разные понятия», – трепался пчеловод.

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Метки: ,

Все новости за сегодня

Подпишитесь на рассылку новостей ПолитНавигатора на электронную почту




Уважаемые читатели! По требованию Роскомнадзора ужесточаются правила публикации комментариев.

Запрещены к публикации комментарии с заведомо ложной информацией о проведении СВО ВС РФ на территории Украины, комментарии содержащие экстремистские высказывания, оскорбления, фейки.

Администрация Сайта вправе удалять комментарии и блокировать аккаунты без предварительного уведомления. Спасибо за понимание!

Размещение ссылок на сторонние ресурсы запрещено!


  • Январь 2023
    Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
    « Декабрь    
     1
    2345678
    9101112131415
    16171819202122
    23242526272829
    3031  

  • Подписка на новости Политнавигатора




    • Спасибо!

    Теперь редакторы в курсе.

    Закрыть