«У россиян никогда не было бань» – Ющенко украинизировал русскую печь
У российского народа якобы никогда не было печей и бань, потому что они были изобретены «украинцами древней Руси».
Об этом в интервью украинскому телешарлатану Дмитрию Гордону заявил экс-президент Украины Виктор Ющенко, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».
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«Когда Путин был на Украине, я ему предложил: Владимир Владимирович, поехали ко мне. А это хата, которой сто двадцать лет, которую я привёз из села, где жил Грушевский.
Он заходит в эту хату, проходит в светлицу, а там стоит маленькая, но традиционная украинская печь. Правильно её было бы называть руська печь, с Руси.
У россиян печей не было. Это на Руси была печь, была баня. Но это мы потратим не одну программу, чтобы донести до многих людей, что между словами Русь и Россия восемьсот лет разницы и разные понятия», – трепался пчеловод.
Спасибо!
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