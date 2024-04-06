У руководства Киргизии диагностирована заразная болезнь

Максим Столяров.  
06.04.2024 14:07
  (Мск) , Москва
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Азия, Дзен, ЕАЭС, Киргизия, Проституция


Остановив обслуживания карт «Мир» в стране, Бишкек пытается и угодить американцам, забывая, что львиная доля доходов бюджета Киргизии обеспечивается переводами гастарбайтеров, уехавших в Россию. Об этом в эфире радио «КП» заявил российский военкор Александр Коц, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

«Отказ от карт «Мир» – это такой пример, мы обсуждали эту болезнь в среде артистов – двоепопие. Когда пытаешься усидеть на двух стульях, развивается этот синдром. Мне приходит в Телеграм от жителей Киргизии, что не всё так плохо, зачем обвинять Бишкек в малодушии, отказались – ничего страшного, есть возможность перевода между странами через коммерческие банки. Это такой постсоветский менталитет отдельных представителей бывших наших советских республик – их не очень волнует, что гражданин РФ теперь вынужден ехать в Киргизию с наличкой, там работал только «Мир», другие платёжные системы не работают два года. Но для них главное, чтобы граждане Киргизии исправно слали из России заработанные у нас деньги, а это, на секундочку, четверть или треть ВВП Киргизии.

Поэтому не было никакого обвинения в малодушии, был лишь поставлен диагноз двоепопие с ярко выраженными симптомами попыток усидеть на двух стульях. И американцам угодить, которые через латышей чем-то там угрожают, и из России поток денег себе не перекрыть. А Россия добренькая, у неё можно на шее кататься долго», – прокомментировал Коц.

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Остановив обслуживания карт «Мир» в стране, Бишкек пытается и угодить американцам, забывая, что львиная...



«До сих пор непонятно, спустя столько десятилетий, зачем надо было скидывать все эти окраины, чтобы получить теперь то, что мы получили?» – отметил соведущий Игорь Измайлов.

«Вопрос риторический, без простых ответов», – согласился военкор.

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