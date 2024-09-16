У румын нет права претендовать на церковную собственность в Молдове – архиепископ Маркелл

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Все церковные здания в Молдове, даже возведённые в годы румынской оккупации, построены на деньги и при участии молдавских верующих. Если Румыния будет претендовать на всё построенное в годы оккупации, то Россия может выдвинуть свои претензии на всё, построенное в годы Российской Империи и Советского Союза.

Об этом в интервью программе «В фокусе» для бельцкого канала “Balti.Today” сказал архиепископ Бельцкий и Фалештский Маркелл, представляющий Молдавскую митрополию в составе Московского Патриархата, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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Он отреагировал на намерение раскольничьей Бессарабской митрополии, созданной Румынским Патриархатом на канонической территории Молдавской митрополии в составе Русской Православной Церкви, потребовать себе в собственность Константино-Еленинский кафедральный собор в городе Бельцы, построенный в годы румынской оккупации 1918-1940 гг.

«У них нет морального права претендовать на эти церковные здания. Да, они были построены в те годы, когда Молдова, – я не побоюсь этого слова, – была захвачена румынами. Но на чьи деньги? Какими силами?».

Владыка приводит высказывание митрополита Виссариона (Пую), возглавлявшего местную епархию в годы румынской оккупации.

«Он красноречиво говорит, что в этих зданиях увековечены труд, молитва и деньги верующего народа близлежащих сёл. И так же, когда на освящение собора Константина и Елены в 1935 году был его величество король, то он даже упрекнул в какой-то мере: «Если бы была поддержка центральной власти, равно как и местной власти, тогда это освящение могло бы быть чуть-чуть раньше». Это лишнее подтверждение того, что Бухаресту не было дела до строительства церковных зданий», – говорит архиепископ Маркелл.

Правящий архиерей Бельцкой епархии отметил, что в строительстве собора в Бельцах могли участвовать и его прадеды и деды, жившие в близлежащем селе.

«Помимо этого, вообще я считаю это безумием: если всё, что было построено на молдавской земле за молдавские деньги, трудами молдавского народа должно переходить в ведение Румынии, то Россия, которая является правопреемницей Царской России и Советского Союза, должна забрать всю нашу инфраструктуру: железную дорогу, многие здания многоэтажные, заводы, фабрики и т.д. Это даже безумно себе представить. Хотя в этих безумных головах, где они вынашивают такие идеи, это может быть и нормой», – заключил владыка Маркелл.

Он призвал всех православных «объединиться и отстоять то, что принадлежит молдавским верующим по праву».