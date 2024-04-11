У румынки Санду нет методов против Гагаузии – взгляд из Тирасполя

Президент Молдовы Майя Санду совершила визит в Гагаузию. Поездка получилась скандальной – на пути к зданию Комратского госуниверситета, где у главы страны состоялись встречи, были перекрытые улицы, полицейские кордоны, акции протеста против дискриминационной политики Санду и правящей партии PAS в отношении автономии, столкновения силовиков с простыми гражданами.

С какой целью президент предпринимает уже вторую за последнее время поездку в Гагаузию, где ей откровенно не рады? Чтобы заручиться перед выборами поддержкой немногочисленных союзников среди местных элит? Чтобы как-то повлиять на ситуацию в автономии, где так недовольны решениями Кишинева? Для галочки, чтобы отчитаться перед Евросоюзом? На вопросы «ПолитНавигатора» отвечает директор Института социально-политических исследований и регионального развития, доцент Финансового университета Игорь Шорников.

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ПолитНавигатор: Майя Саду побывала в Комрате, встретилась со студентами в местном университете, с мэрами населенных пунктов. Президент специально подобрала дату своего визита так, чтобы главы Гагаузии Евгении Гуцул на месте не было – она находилась в зарубежной поездке. Зачем такие заумные ходы?

Игорь Шорников: Майя Санду – увы, эмоционально весьма неустойчивый человек. Нести ношу политического лидера, лицом к лицу вступать в дискуссии со своими оппонентами, отвечать на острые вопросы неблагожелательно настроенной публики – это непростая задача, требующая особого самоконтроля. Санду и до своего президентства с этим не очень справлялась, а после воцарения на молдавском престоле она в принципе не терпит оппозиции.

Встретиться с Евгенией Гуцул, которой она отказывает в ее законных правах, было, видимо, выше ее сил. Да и неизвестно, как поведет себя народ Гагаузии, если лидер региона будет на месте. Гагаузы и так не демонстрируют лояльности лично Санду с ее румынским гражданством и антироссийской политикой. А в присутствии лидера их контролировать будет еще сложнее.

ПолитНавигатор: На встречу с Санду в Комратском госуниверситете были допущены только студенты, отобранные предварительно ректором, прессу туда не пустили. С народом на улице она не поговорила, хотя вопросов накопилась много. По какому принципу отбирается контингент для встреч с президентом? Если Санду боится острого разговора, зачем она вообще едет в Гагаузию?

Игорь Шорников: Молодые люди в принципе вряд ли будут идти на повышение градуса дискуссии, там, где они недостаточно компетентны. А студенты самим образом своей жизни приучены безропотно воспринимать информацию, тематика которой порой может находиться за границами их интересов. Ребят согнали на очередную неинтересную лекцию, на этот раз про евроинтеграцию. Они послушают и разойдутся, сыграют роль массовки.

Все остальное сделает пиар-служба молдавского президента. Дескать, молодежь – за Майю Санду, молодежь выбирает евроинтеграцию. Вот ведь какая замечательная молодежь, не то, что старшее поколение гагаузов, которые застряли в советском прошлом со своими пророссийскими убеждениями. Такую картинку потом будут транслировать и самим гагаузам, и остальному населению Молдовы, пытаясь навязать проевропейскую повестку.

ПолитНавигатор: Гагаузия не доверяет президенту, это ясно и по настроению людей, и по результатам выборов. Но вот сегодня ректор КГУ Сергей Захария к приезду Санду вывесил на фасаде университета флаг ЕС, а примар Комрата Сергей Атанасов защищал главу страны от толпы, призывая людей продемонстрировать «культуру». Значит, сторонники в Гагаузии у президента все же есть?

Игорь Шорников: Символика ЕС – это уже практически политическая обертка Санду и партии PAS, они лепят евросоюзовскую символику повсюду, куда могут дотянуться их руки. Уверен, флаг ЕС на здании университета – это требование администрации Санду, а не инициатива ректора. Об уместности такого шага при встрече молдавского президента, как мне представляется, ни один человек, который живет в Гагаузии, не догадается.

Встречая высоких лиц из Кишинева, гагаузы вывесят молдавский флаг и не забудут про флаг своей автономии, а все остальное посчитают неуместным. Что же касается усилий местных властей не допустить беспорядков в городе из-за появления Санду, так это их прямая обязанность. Сторонников Санду в Гагаузии единицы, все их знают, и уважением эти люди в своем обществе не пользуются.

ПолитНавигатор: Евгения Гуцул совершает одну за другой продуктивные поездки в Москву, заключает серьезные соглашения о развитии партнерских отношений. Можно ли сказать, что именно давление Кишинева подталкивает Комрат в сторону Москвы?

Игорь Шорников: Пророссийские устремления гагаузов – это геополитический выбор народа, который оформился столетия назад, и он не зависит от текущей политической конъюнктуры. С другой стороны, этот выбор во многом определяет отношение гагаузов к тому или иному политику. Если молдавский президент выступает за развитие связей с Россией, а такие бывали в недавнем прошлом, они пользуются поддержкой жителей автономии.

Поэтому очень странно было бы ожидать народной любви от гагаузов тому президенту, который разрывает всяческие связи с Россией и называет ее агрессором. У гагаузов с исторической памятью не все так плохо, как это может показаться западным консультантам Санду. К России народ будет тянуться независимо от того, будет ли давление со стороны Кишинева или нет. И, самое главное, гагаузы прекрасно знают, что они всегда могут рассчитывать на поддержку Москвы.

У Евгении Гуцул хватило политической смелости начать реализовывать чаяния жителей автономии, поэтому она сейчас пользуется колоссальной поддержкой в обществе, а голоса тех в автономии, кто ее критикует, не особенно слышны и будут затухать по мере продвижения ее пророссийской политики.

ПолитНавигатор: До чего может дойти противостояние Кишинева с Гагаузией?

Игорь Шорников: Надо понимать, что в нашем случае речь идет не о противостоянии между молдаванами и гагаузами, как может показаться со стороны. Молдаване, сохраняющие свою национальную идентичность, всегда найдут общий язык с гагаузами. Противостояние с Кишиневом – это противостояние с политикой румынизации, это конфликт с интересами Бухареста.

Румынские элиты все чаще заявляют о своих амбициях на Молдову, об «унире» «двух румынских государств». Но Румыния – унитарная страна, хотя там проживают многие народы. Полвека назад румыны лишили венгров их автономии и до сих пор борются с венгерской региональной идентичностью. Брать в свой состав Молдову, в которой есть автономия гагаузов, они не хотят. Им надо, чтобы гагаузская автономия была ликвидирована Кишиневом самостоятельно, до того момента, когда Румыния поглотит Молдову. Ведь в рамках Евросоюза упразднить автономию будет гораздо сложнее. Так что Санду выполняет политический заказ Бухареста. Люди на интуитивном уровне чувствуют, что она не несет им добра, а потому ее буквально ненавидят.

Несмотря на такие коренные противоречия между мироощущением гагаузского народа и задачами действующих в Молдове властей, мне представляется, что до каких-либо насильственных действий в автономии дело не дойдет. Чтобы подавлять автономию, режим должен опираться на поддержку хотя бы собственного молдавского населения, а он ею не располагает.