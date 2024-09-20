У румынки Санду шантажируют «Газпром» судьбой Приднестровья

Если Кремль прекратит поставки газа через Украину в Приднестровье (а оттуда и в Молдову), это станет поводом для Кишинева вмешаться в дела непризнанной ПМР под предлогом «помощи в условиях гуманитарного кризиса» и с обещанием последующего «совместного вступления в ЕС».

Такой сценарий в эфире программы «Теневой кабинет» на провластном телеканале Jurnal TV обрисовал советник президента Молдовы в сфере энергетики Сергей Тофилат, сообщает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Основной сценарий заключается в том, что Путин не откажется от Приднестровья и найдёт способ продолжать поставлять газ дальше. Как это будет, традиционным маршрутом через Украину или через Чёрное море, через Болгарию и Румынию – это их дело. В контракте чётко прописано, что «Газпром» поставляет газ до границы Молдовы. Если они не смогут, мы примем меры. В сценарии, если Москва откажется от Приднестровья, нам придётся предотвратить гуманитарный кризис на левом берегу Днестра», – отметил Тофилат.

Как же более развитому экономически Приднестровью собирается помогать Молдова – одна из беднейших стран Европы? Тем более, что газ по рыночной цене стоит в 10-15 раз выше, чем поставляет Россия. Советник Майи Санду открыто говорит о деньгах Запада.

«Зарплаты, вероятно, не увеличатся настолько сильно, поэтому они не смогут оплатить счета. Тарифы на электроэнергию вырастут в 4-5 раз. Без поддержки государства они не справятся. Речь идёт о 250-300 миллионах евро ежегодно. Это очень больно для нашего бюджета. Однако, у нас есть партнёры по развитию, потому что никто не хочет, чтобы здесь была нестабильная территория. Я абсолютно уверен, что Молдова получит поддержку, и это открывает перед нами перспективу начать мирную реинтеграцию страны. Я уверен, что экономические агенты на левом берегу Днестра тоже хотели бы правового государства», – сказал Тофилат.

Депутат парламента от правящей партии «Действие и солидарность» Раду Мариана в рамках той же передачи заявил, что процесс возвращения Приднестровья в состав Молдовы будет ускорен, что означает вступление в ЕС.

«Люди [в Приднестровье] поймут преимущества. Меньше всего мы хотим гуманитарного кризиса, и мы, как власти, сделаем все возможное, чтобы этого не произошло. Я уверен, что решение будет найдено в проблеме газоснабжения Приднестровья. Очевидно, что над этим решением работают. По информации, которую я знаю в ходе наших обсуждений, разумное решение будет найдено», – сказал Раду Мариан.