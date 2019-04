У рупоров майданщиков Сербии и Украины оказались одни и те же спонсоры

01.04.2019, Белград, Ксения Голуб

Оппозиция Сербии, устраивающая с декабря 2018 года антиправительственные акции протеста, обросла некоторым количеством собственных СМИ. Помимо республиканской газеты Danas, появились новые проекты, очевидно, призванные повышать массовость акций местных майданщиков.

Один из новых оппозиционных сербских ресурсов – сайт Istinomer.rs. На его страницах выходят «разоблачительные» материалы против власти страны, ее функционеров и чиновников.

Если покопаться глубже, выяснится, что права пользования электронным ресурсом закреплены за некой общественной организацией – CRTU (Centar za istraživanje, transparentnost i odgovornost) – «Центре исследований, прозрачности и ответственности». Организация основана в 2002 году группой гражданских активистов, журналистов и политиков «с целью развития ответственного поведения в обществе, у власти и обучения этому граждан и политиков». Ранее она называлась Liberal Network. (https://crta.rs/ko-smo-mi/).

Сайт Istinomer.rs был открыт еще в 2009 году. Однако вместо указанного на странице организации предназначения, он работает как конкретное пропагандистское, оппозиционное СМИ.

Давайте посмотрим глубже, что представляет собой организация, основавшая данный ресурс? Создала и управляет ею госпожа Вукосава Црнянски. Согласно информации на официальном сайте, она с 2003 года была консультантом ряда НКО, организаций и фондов, в числе которых и известные Агентство США по международному развитию (U.S. Agency for International Development – USAID, запрещенная в России в 2012 году), и Вестминстерский фонд демократии ((Westminster Foundation for Democracy).

Западные исследователи отмечают его «квазиправительственный характер». Фонд создан по модели американской NED для содействия развитию демократических институтов за рубежом и зарегистрирован в качестве компании с ограниченной ответственностью. WFD получает финансирование из Министерство иностранных дел и по делам Содружества Объединенного Королевства (Foreign and Commonwealth Office – FCO) и министерства международного развития Великобритании (Department for International Development – DID). О расходовании бюджетных средств WFD отчитывается перед парламентом Великобритании, о чем открыто заявляет на своем официальном сайте.

В 2018 году фондом была озвучена трехгодичная программа Демократической инициативы Западных Балкан с целью «поддержки демократических институтов в регионе» (https://www.wfd.org/network/serbia/).

Сам Центр CRTU с туманным названием также работает на стороне оппозиции: на этой неделе появилась публикация и прошла пресс-конференция, где главной темой звучало «злоупотребление властью возможностью давления на СМИ и медианеравноправность». В свете последних событий с телеканалами РТС и Pink (попыткой оппозиционеров взять штурмом телестудии) – это явно не случайность.

Изучение списка спонсоров сербских майданщиков – еще оно подтверждение сходства технологий, которые применяются сейчас в Белграде, а ранее в Киеве.

Портал «Украинская правда», сыгравший ключевую роль в раскачке ситуации накануне «оранжевой революции» 2004 года и Евромайдана 2014 года, принадлежит Алёне Притуле, которая никогда не скрывала своего сотрудничества с USAID.

Запад применяет в Сербии и на Украине одинаковые технологии для свержения власти, считает киевский политолог Павел Рудяков. Он напомнил, что при помощи «антикоррупционных разоблачений» президента Виктора Януковича и его окружения была обеспечена «накачка» украинского общества, после чего начался Евромайдан, вылившийся в распад страны и гражданскую войну.

«Это псевдодемократические инструменты – контролируемые не внутренней демократией, а внешними какими-то силами, направляемые для таких стран, как мы и Сербия. Это инструмент создания соответствующего дискурса, чтобы оказывать влияние под видом «борьбы за чистоту демократии», играть на руку какой-то одной избирательной «лошадке», которая выгодна тем, кто эти организации создает… Формируется целая сеть таких инструментов, и они очень технологично запускаются, применяются и работают во зло», – сказал эксперт в интервью «ПолитНавигатору».

С таким мнением согласен и бывший депутат Верховной Рады Евгений Филиндаш.

«Связь между ними есть, они делаются по похожей технологии, корни одни у таких проектов. Это делается из-за рубежа – оттуда исходит финансирование», – сказал Филиндаш в беседе с «ПолитНавигатором».