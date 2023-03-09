«У русских есть все шансы разом решить проблему Угледара, Бахмута и Марьинки» – генерал ВСУ

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Одновременный удар русских с севера и юга на Донбассе может разом закрыть вопросы всех нынешних горячих точек на данном направлении.

Об этом на канале киевского пропагандиста Александра Шелеста заявил бывший замначальника Генштаба ВСУ, генерал-лейтенант Игорь Романенко, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Если посмотреть с Кременной, а потом стрелку вниз направить, а с Угледара – вверх, то тогда это будут не бои тактического значения, а уже решения задач оперативного уровня. То есть, взять и попытаться окружить так называемый оперативный охват сразу – посмотрите на карту – Кременная, и где Угледар, и тогда внутри оказывается и Марьинка, и Бахмут с Соледаром, и Угледар. И тогда это перерастает в оперативное окружение с последствиями. А если эти последствия тяжёлые, и дальше наращивают наступление, может перерасти в стратегические последствия. Противник это понимает, и заниматься шапкозакидательством, что всё там на чмобиках сейчас, остальные кадровые силы побили, у Пригожина забрали все возможности, поэтому всё как-бы вот так – там тяжелейшая ситуация! Надо понимать, что мы противостоим, и для этого нужны ресурсы», – взывал Романенко.