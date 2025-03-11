У русских имеются все основания не верить США – американский профессор

Ваш браузер не поддерживает HTML5 аудио. Вот взамен ссылка на аудио

Президент РФ Владимир Путин справедливо опасался размещения элементов американской системы ПРО Aegis Ashore (Иджис) в Польше, которое вступило в завершающую стадию в 2021 году – за полгода до начала СВО.

Об этом профессор-физик Массачусетского технологического института Тед Постол заявил в интервью ютуб-каналу Dialogue Works, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, Одноклассниках, Вконтакте, каналы YouTube и TikTok.

Реклама

«Русские знали, что эти системы несут только жалкий перехватчик баллистических ракет. Настолько жалкий, что любой, кто посмотрит на него с чисто технической точки зрения, без политики в голове, скажет, что это не может быть настоящей целью этой системы. Если бы вы посмотрели на эту систему как технический специалист, вы бы сказали, что единственная ее полезная цель – запускать ядерные крылатые ракеты против России. Если поместить в эти контейнеры хорошо спроектированную баллистическую ракету, то можно нести боеголовку, представляющую угрозу для Москвы. Так почему бы русским не сказать: это похоже на наступательную систему. Если политическое руководство США верит в ту чушь, которую оно говорит русским, почему бы русским не сказать себе: эти люди опасны. Они не понимают, о чем говорят. Они совершенно невежественны, и на них нельзя положиться», – заметил Постол.

Он считает, что у России есть все основания не верить США на переговорах.