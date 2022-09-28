«У русских лучшая разведка в мире» – ветеран ЦРУ

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Лучшей разведкой в мире сегодня является российская. В США спецслужбы захватили геи, лесбиянки и представители других нетрадиционных ориентаций.

Об этом в эфире интернет-канала PolitWera заявил бывший главный региональный аналитик ЦРУ по делам Центральной Америки, экс-заместитель директора по вопросам транспортной безопасности, поддержки антитеррористических тренировок и специальных операций в Государственном департаменте по контртерроризму Ларри Джонсон, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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По мнению Джонсона, критерий профессионализма при наборе в американскую разведку свелся до гендерного признака.

«Сейчас, если ты белый, нормальный мужчина, тебе попасть туда практически невозможно. А если ты – трансгендер с сиреневыми волосами – пожалуйста. Хотя до этого были очень серьезные тесты, вступительные экзамены. Когда я поступал в ЦРУ, мы проходили на детекторе лжи, и вопрос, который задавали сразу же, – это вопрос, являетесь ли вы гомосеком, потому что, действительно, было серьезное беспокойство о том, что гомосексуалистов можно легко скомпрометировать, завербовать и прочее», – заявил Джонсон.

Он также высоко отозвался о российской разведке.

«Русская разведка – лучшая в мире сейчас. ЦРУ и МИ6 – политически компрометированы полностью. Ну а японцы – это вообще шоу клоунов. Моссад – слишком близоруки. На данном этапе – конечно, русские», – утверждает Джонсон.