«У русских на майданы иммунитет, а наши поведутся опять», – офицер СБУ

19.01.2020, Киев, Вадим Москаленко

Жители России, в отличие от населения Украины, скептически оценивают участие в уличных беспорядках с призывами к свержению власти, поскольку знают, чем традиционно заканчиваются «революции».

Об этом в эфире интернет-канала PolitWera заявил бывший офицер СБУ, конфликтолог Владимир Мулык, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Нас всех изначально обманывают тем, что мы влияем на процессы и что мы можем влиять на процессы, делая что-то, и предлагая нам какие-то варианты – ходить на выборы или не ходить, голосовать или нет. Но маленькая доля правды, которая есть, скажем, у русских и в Киеве у украинцев в том, что когда русским скажут выходить на майдауны, «скачите, сбрасывайте власть и так далее», они пока ещё не готовы воспринять этот обман. Наши поведутся опять», – заявил эксперт.

«Я вам гарантирую, если завтра кто-то проспонсирует 100 новых биотуалетов, как было раньше (1000 долларов биотуалет, их было сто – 100 тысяч долларов, ни один майдаун не задался вопросом, откуда такие бабки?), если анонсируют новый майдаун развала государства и опять будут спонсировать, то наши побегут», – добавил Владимир Мулык.