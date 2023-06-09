У русских не чмобики, а подготовленные резервы – Кривонос

Главной проблемой для ВСУ будет не столько попытка прорвать российскую оборону, сколько удержать захваченные позиции.

Об этом в эфире телеканала «Прямой» заявил бывший замсекретаря Совбеза Украины, экс-замначальника ССО ВСУ генерал Сергей Кривонос, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Нужно же понимать, что не проблема дойти, не проблема прорвать, а проблема номер один – удержать. Потому что враг также держит достаточно мощные резервы за границами Украины, в районе Воронежа, и готов перебросить их на угрожающие участки.

Рассказы о том, что там плохо подготовлены, что там эти, как их называли, почему-то, чмобиками, – это люди, которых научили и уже практически девятый месяц их там тренируют и учат. Они там не протирают штаны, а занимаются», – сказал генерал.