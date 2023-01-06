«У русских не останется шансов» – свидомые просят у Запада снаряды с обеднённым ураном  

Вадим Москаленко.  
06.01.2023 18:50
  (Мск) , Киев
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Если США поставят Украине боевые машины M2 Bradley и снаряды с обеднённым ураном, у России не останется шансов в войне.  

Об этом в эфире видеоблога украинского националиста Дмитрия Корчинского заявил экономический и политический эксперт Игорь Горобец, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора». 

Если США поставят Украине боевые машины M2 Bradley и снаряды с обеднённым ураном, у...

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«Союзники считают, что у нас достаточно средств выйти на границы до 2024 года. И после того, как мы выйдем, уже будем смотреть что будет дальше.  

Да, «Абрамсов» пока нет, но они и не очень нужны после M2 Bradley. Это, фактически, лёгкий танк, который был создан для борьбы с советскими БМП. Если ещё будут заряды с урановыми наконечниками (снаряды М919 с сердечником из обеднённого урана, способные пробивать более 70 мм гомогенной брони – прим.), то у россиян вообще нет шансов.  

Это очень прорывная техника, может плавать. Переход к плаванию там одна минута. Поэтому реки и каналы для прорыва на юге – большего и не надо. Это очень интересная вещь», – сказал он.  

 

Горобец также уверен, что после очередной поставки из США, вся Европа сразу начнёт усердно снабжать Украину оружием.  

«Немцы застряли в своих комплексах перед Москвой, в 1945 году, и не хотят первыми. Самое интересное, что сразу после этого (поставок M2 Bradley), пойдут и «Леопарды», и французские лёгкие танки. Это нам будет очень надо. Особенно в кампании на юге, выйти на какие-то рубежи весной», – резюмировал русофоб.  

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