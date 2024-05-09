У русских новая тактика захвата городов – Стариков

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Российская армия обходит контролируемые Украиной города с юга или севера, чтобы перерезать логистику и снабжение.

Об этом в эфире видеоблога политолога Вадима Карасева заявил полковник СБУ в отставке, военный эксперт Олег Стариков, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«У противника серьёзная тактика. Они раньше в города в лоб заходили, а сейчас поумнели, и сейчас заходят или с юга, или с севера. В Авдеевку они с севера заходили, а в Красногоровку заходят с юга. Разрезают на две части, с восточной стороны [подразделения ВСУ] сразу отходят, территория сразу освобождается. А потом уже закрепляются. Сейчас они нас делят на две части. Как только наши войска будут разделены на две части, уничтожать легко – сразу резервы невозможно перебросить», – сказал Стариков.

Он подчеркнул, что на всех направлениях Россия накопила крупные резервы, готовые к широкомасштабному наступлению.