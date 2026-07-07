«У русских по-прежнему есть деньги на ракеты!» – в США требуют усилить санкции против России

Максим Столяров.  
07.07.2026 08:43
  (Мск) , Москва
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Дзен, Политика, Россия, Русофобия, США


Последние удары по Киеву свидетельствуют, что Россия научилась обходить западные санкции и сохраняет способность массового производства ракет.

Об этом на канале «FDD» заявила американский советник по международным отношениям, экс-помощник министра обороны США Селеста Валландер, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

Последние удары по Киеву свидетельствуют, что Россия научилась обходить западные санкции и сохраняет способность...

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«Мы, к сожалению, видим в последние две недели, эта военная машина продолжает производить высококлассные баллистические и крылатые ракеты, а также множество беспилотников…», – жаловалась американка.

Она считает, что давление на экономику РФ – единственный способ заставить Кремль свернуть СВО.

«Как бы Путин ни был настроен подчинить себе Украину, как бы он ни был готов игнорировать и подавлять политическую оппозицию, ему нужны деньги, чтобы поддерживать военную машину», – сказала Валландер.

По ее словам, ситуация «по-прежнему требует активного участия Соединенных Штатов в поддержании санкционного режима и усилении санкционного давления».

«Нужно постоянно следить за тем, что происходит на фронте обхода санкций: какие российские компании перерегистрируются, какие страны помогают теневому флоту перевозить российскую нефть и другие товары за границу, чтобы подпитывать российскую военную машину», – сказала Валландер.

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English version :: Читать на английском «У русских по-прежнему есть деньги на ракеты!» – в США требуют усилить санкции против России

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