У русских получилось: Россия избежала охватившего Европу «штаммобесия»

04.02.2021, Москва, Владимир Гладков

Европейские вирусологи не справились с поставленной задачей в борьбе с короновирусом. В России, напротив, ситуация выглядит намного благоприятнее ряда стран ЕС, где не снимаются ограничения и разворачивается паника перед новыми штаммами.

Об этом в ходе пресс-конференции в Москве заявил политолог Глеб Кузнецов, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Мы сейчас видим, что в Европе разворачивается «штаммобесие» какое-то. Они судорожно ищут штаммы, и основной задачей европейского современного вирусолога сегодня является доказать, что новый штамм уж точно наконец нас всех прикончит, и поэтому снимать ограничения нельзя никогда. На самом деле, это носит характер безумия.

То, что Россия этого безумия избежала, это очень здорово и для экономики, и для морального самочувствия наших людей, и вообще для нашего с вами общего будущего. Большое спасибо российским эпидемиологам, самым важным в мировом масштабе и эффективным эпидемиологам», – сказал Кузнецов

«Мы видим, как сегодня Европа не то, что обожглась, а не справилась с вакцинацией и утратила ожидания того, что она справится с вакцинацией Pfizer и Modern вакциной. Как она в спешном порядке разворачивает и пропагандистские свои механизмы, и даже промышленные уже механизмы для того, чтобы сказать – нет, у русских всё-таки получилась хорошая вакцина, они молодцы, давайте мы её тоже попробуем, потому что у нас на сегодня ничего на сегодняшний момент нет», – добавил политолог.