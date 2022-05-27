«У русских талантливые командиры» – Зе-офис признал потерю еще одного города на Донбассе

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Новости Украины

Союзные силы РФ и ДНР освободили находившийся 8 лет под украинской оккупацией Красный Лиман (ДНР). Видеозапись с кадрами зачистки опубликовал военкор Александр Коц, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

«Лиман – наш. Кадры зачистки города. Противник бежал от группировки «О» на запад и юго-запад. Огрызается, по традиции, артой. Но это от бессилия. Взятие города подтверждают Отважные участники штурма», – пишет Коц.

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Информацию также подтверждает советник главы Офиса президента Украины Алексей Арестович.

«Мы потеряли Лиман. Российская армия его захватила. Причём, то, как она захватила, показывает, что там талантливые командиры, правильно организовавшие операцию. И это показывает возросший уровень оперативного управления и умения российской армии», – сказал Арестович на канале сбежавшего из России либерального адвоката Марка Фейгина.