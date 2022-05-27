«У русских талантливые командиры» – Зе-офис признал потерю еще одного города на Донбассе

27.05.2022  03:53 (Мск), Донецк
Сергей Вредников.  
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Вооруженные силы, Дзен, Донбасс, Россия, Украина
Новости Украины

Союзные силы РФ и ДНР освободили находившийся 8 лет под украинской оккупацией Красный Лиман (ДНР). Видеозапись с кадрами зачистки опубликовал военкор Александр Коц, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

«Лиман – наш. Кадры зачистки города. Противник бежал от группировки «О» на запад и юго-запад. Огрызается, по традиции, артой. Но это от бессилия. Взятие города подтверждают Отважные участники штурма», – пишет Коц.

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Союзные силы РФ и ДНР освободили находившийся 8 лет под украинской оккупацией Красный Лиман...

Информацию также подтверждает советник главы Офиса президента Украины Алексей Арестович.

«Мы потеряли Лиман. Российская армия его захватила. Причём, то, как она захватила, показывает, что там талантливые командиры, правильно организовавшие операцию. И это показывает возросший уровень оперативного управления и умения российской армии», – сказал Арестович на канале сбежавшего из России либерального адвоката Марка Фейгина.

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