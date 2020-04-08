У русских в Белоруссии нашли коронавирусную инфекцию

Вызываемое коронавирусом нового типа заболевание COVID-19 выявлен у 15 граждан РФ, работавших на строительстве Белорусской АЭС в городе Островец.

Об этом сообщает газета «Гродненеская правда», передает корреспондент «ПолитНавигатора».

«Как сообщили в главном управлении здравоохранения Гродненского облисполкома, лабораторно подтверждены 15 случаев коронавируса у граждан России, прибывших на АЭС в г. Островец. Все они госпитализированы, изолированы. Клинических проявлений нет, проводится эпидемиологическое расследование, в настоящее время устанавливаются контакты 1 уровня», – сообщает газета.

Ранее руководитель Департамента ядерной энергии МАГАТЭ Михаил Чудаков заявлял, что на БелАЭС работает 8 смен специалистов из России.

Белорусская АЭС с двумя реакторами ВВЭР-1200 суммарной мощностью 2400 МВт сооружается по российскому проекту поколения 3+ и на средства российского кредита. Ее запуск намечен на этот год.

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