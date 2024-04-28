У русских всё готово для второго этапа наступления – генерал Романенко озвучил сроки

Вадим Москаленко.  
28.04.2024 16:15
  (Мск) , Киев
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Вооруженные силы, Денацификация, Дзен, Общество, Политика, Россия, Спецоперация, США, Украина


Киев должен использовать полученную от США помощь, чтобы окопаться в глухой обороне, – и ждать «второго этапа наступления» российской армии.

Об этом в эфире канала «Politeka» заявил бывший замначальника Генштаба ВСУ Игорь Романенко, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

Киев должен использовать полученную от США помощь, чтобы окопаться в глухой обороне, – и...

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«Американская помощь в лучшем случае поможет снять остроту боевых действий на ряде направлений. А в целом эта помощь до конца года, она на уровне стратегической стабилизации фронта и создания резервов – не больше оперативных.

Есть законы войны, и такая пауза в поставках приводит к такого рода последствиям. Потому что большая часть вооружений будет направлена на то, чтобы выполнить оборонительные задачи – остановить наступление, уничтожить как можно больше вооружения, техники и личного состава», – рассуждал укро-генерал.

«Но весь вопрос в том, что не только мы готовимся, но и россияне тоже. Они создают резервы в вооружении, людях, и в технике. Их ВПК таким образом наладил производство, что начали пополняться соответствующие склады.

Это говорит о том, что возможна подготовка ко второму этапу наступления, которое с конца мая – начала июня может быть», – добавил Романенко.

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