«У русских всё заканчивается – ракеты, снаряды, солдаты!» – Главные тезисы укро-пропаганды оказались враньём

Максим Столяров.  
13.10.2024 14:26
  (Мск) , Москва
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Дзен, Пропаганда, Спецоперация, Украина


Запущенный в медиапространство пропагандистский приём о «стратегии медленного отступления ВСУ для истощения противника» имеет один существенный недостаток: ВС РФ ещё не ведут в Донбассе классической наступательной операции.

Об этом в эфире видеоблога «Ширяев и Ширяев» заявил российский военный эксперт Валерий Ширяев, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Запущенный в медиапространство пропагандистский приём о «стратегии медленного отступления ВСУ для истощения противника» имеет...

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«Похожие утверждения – «обмен территорий на потери российской армии», встречаются всё чаще последние недели. В общество вносится утверждение, что это отступление по плану. «Отступаем не спеша, наносим потери в видах того, что неизбежно ВС России исчерпают потенциал и вынуждены будут остановиться».

Есть три постоянных приёма в украинской прессе, которые распространяются в западных СМИ. С лета 2022 года считали, когда закончатся ракеты – «вот, ещё 50 ракет, и всё». Пока шли эти подсчёты, производство этих ракет выросло кратно.

Потом начали считать, когда у России закончатся снаряды, «Россия закупила снаряды у КНДР, у КНДР скоро закончатся, и всё, наступит равновесие».

И теперь разговор идёт о наступательном потенциале. Это серьёзная вещь, совершенно нормальный военный расчёт – действительно, каждое наступление имеет свой конец, оно не может быть бесконечным.

Но тут вот какая штука: это ведь и не наступление. Это постоянное давление по всей линии фронта более чем на 100 км в Донбассе, которое не носит признаков классического наступления – прорыва и т.д. Это постоянное тактическое давление. Это непрерывные боевые действия, которые требуют постоянного пополнения частей, техники, но они не являются образующими системными элементами для всей кампании», – сказал Ширяев.

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