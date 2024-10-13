«У русских всё заканчивается – ракеты, снаряды, солдаты!» – Главные тезисы укро-пропаганды оказались враньём

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Запущенный в медиапространство пропагандистский приём о «стратегии медленного отступления ВСУ для истощения противника» имеет один существенный недостаток: ВС РФ ещё не ведут в Донбассе классической наступательной операции.

Об этом в эфире видеоблога «Ширяев и Ширяев» заявил российский военный эксперт Валерий Ширяев, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Похожие утверждения – «обмен территорий на потери российской армии», встречаются всё чаще последние недели. В общество вносится утверждение, что это отступление по плану. «Отступаем не спеша, наносим потери в видах того, что неизбежно ВС России исчерпают потенциал и вынуждены будут остановиться». Есть три постоянных приёма в украинской прессе, которые распространяются в западных СМИ. С лета 2022 года считали, когда закончатся ракеты – «вот, ещё 50 ракет, и всё». Пока шли эти подсчёты, производство этих ракет выросло кратно. Потом начали считать, когда у России закончатся снаряды, «Россия закупила снаряды у КНДР, у КНДР скоро закончатся, и всё, наступит равновесие». И теперь разговор идёт о наступательном потенциале. Это серьёзная вещь, совершенно нормальный военный расчёт – действительно, каждое наступление имеет свой конец, оно не может быть бесконечным. Но тут вот какая штука: это ведь и не наступление. Это постоянное давление по всей линии фронта более чем на 100 км в Донбассе, которое не носит признаков классического наступления – прорыва и т.д. Это постоянное тактическое давление. Это непрерывные боевые действия, которые требуют постоянного пополнения частей, техники, но они не являются образующими системными элементами для всей кампании», – сказал Ширяев.