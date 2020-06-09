У Саакашвили нет оптимистичного сценария для Украины

09.06.2020, Киев, Максим Карпенко

Украина уже находится глубоком экономическом кризисе – впереди еще будут проблемы с бюджетом и сопутствующие проблемы.

Об этом в эфире телеканала «Украина 24» заявил беглый экс-президент Грузии, глава Исполкома реформ Михаил Саакашвили, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Люди сейчас тратят деньги еще, но через какое-то время у них закончатся деньги и окажется, что работы особо-то нет. Европа опять на месяц перенесла прием людей, это значит, что даже в Европу особенно ты не поедешь. Поэтому мне кажется, что мы уже находимся в экономическом кризисе, у нас обязательно за этим последует бюджетный кризис, а за бюджетным кризисом все остальные негативные явления.

Поэтому, краткосрочного сценария особо оптимистического нет, и меня всегда очень раздражает, когда кто-то из власти выходит и говорит, что все под контролем, все хорошо и еще лучше будет. Все нехорошо, все достаточно плохо. Есть объективные обстоятельства, надо людям говорить правду, как есть. Но это как раз тот случай, когда надо очень радикально и смело двигаться, чтобы худшего избежать», – заявил Саакашвили.