09.06.2020, Киев, Максим Карпенко
 
Кризис, Политика, Украина, Экономика коллапса
Просмотров:

У Саакашвили нет оптимистичного сценария для Украины


Украина уже находится глубоком экономическом кризисе – впереди еще будут проблемы с бюджетом и сопутствующие проблемы.

Об этом в эфире телеканала «Украина 24» заявил беглый экс-президент Грузии, глава Исполкома реформ Михаил Саакашвили, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, FacebookОдноклассниках, Вконтакте, канал YouTube и Яндекс.Новости

«Люди сейчас тратят деньги еще, но через какое-то время у них закончатся деньги и окажется, что работы особо-то нет. Европа опять на месяц перенесла прием людей, это значит, что даже в Европу особенно ты не поедешь. Поэтому мне кажется, что мы уже находимся в экономическом кризисе, у нас обязательно за этим последует бюджетный кризис, а за бюджетным кризисом все остальные негативные явления.

Поэтому, краткосрочного сценария особо оптимистического нет, и меня всегда очень раздражает, когда кто-то из власти выходит и говорит, что все под контролем, все хорошо и еще лучше будет. Все нехорошо, все достаточно плохо. Есть объективные обстоятельства, надо людям говорить правду, как есть. Но это как раз тот случай, когда надо очень радикально и смело двигаться, чтобы худшего избежать», – заявил Саакашвили.

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Метки:





За мат, оскорбления, Администрация Сайта вправе удалять сообщения и блокировать аккаунты без предварительного уведомления. Спасибо за понимание!

Размещение ссылок на сторонние ресурсы запрещено!

По вопросам разбана обращаться на [email protected]


Все новости за сегодня
  • Июнь 2020
    Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
    «    
    1234567
    891011121314
    15161718192021
    22232425262728
    2930  


    • WP2Social Auto Publish Powered By : XYZScripts.com

    Спасибо!

    Теперь редакторы в курсе.

    Закрыть