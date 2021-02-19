У Саакашвили появились шансы навсегда избавить Украину от своего присутствия

19.02.2021, Москва, Олег Кравцов

Новости Украины

Осевший на Украине беглый экс-президент Грузии Михаил Саакашвили рассчитывает, что в ближайшее время его партия ЕНД вернется к власти.

Об этом, передает корреспондент «ПолитНавигатора», пишет «Коммерсант».

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Поводом для оптимизма саакашистов стали последние события в Тбилиси, где вчера подал в отставку премьер-министр Георгий Гахария. Свое решение он объяснил отказом применять силу против оппозиционеров, забаррикадировавшихся в штаб-квартире ЕНД, чтобы помешать полиции арестовать председателя партии Никанора Мелию, ордер на арест которого выдал Тбилисский городской суд.

При этом премьер назвал решение суда «проявлением законного правосудия в отношении конкретного человека, нарушившего закон», но добавил, что он считает недопустимым срочное проведение «мероприятий», подготовленных МВД для ареста оппозиционера, «если это создает риск здоровью, жизни сограждан или в целом провоцирует политическую эскалацию в стране».

«Впрочем, «вкусив победу» над Георгием Гахарией, который считался наиболее авторитетным в электоральном смысле представителем правящей партии после ухода из большой политики основателя ГМ миллиардера Бидзины Иванишвили, объединенная оппозиция и ее неформальный лидер Михаил Саакашвили усиливают натиск на партию власти», – отмечается в публикации.

Кроме того, Саакашвили пять раз за последние несколько дней обращался к грузинскому народу по телевидению и через социальные сети, призывая требовать досрочных выборов в ближайшее время.

«В этом случае, по его убеждению, ЕНД наверняка победит ГМ, потерявшую за короткий отрезок времени сразу двух своих лидеров — Бидзину Иванишвили и Георгия Гахарию. После этого, как надеется Михаил Саакашвили, ЕНД сформирует правительство вместе с союзными оппозиционными силами, а сам он не только вернет себе грузинское гражданство, которое потерял с вступлением в гражданство Украины, но и аннулирует все уголовные дела и судебные приговоры, вынесенные в отношении него нынешними властями. А это даст экс-президенту возможность вернуться на родину с Украины», – пишет издание.

Напомним, что в настоящее время Саакашвили является гражданином Украины, где он занимал должность одесского губернатора при президента Петре Порошенко. Затем Порошенко лишил Саакашвили гражданства, после чего его выдворили из страны. Но уже после победы Владимира Зеленского Саакашвили восстановили в украинских правах, и он получил должность главы исполнительного комитета декоративного и ни на что не влияющего комитета реформ.