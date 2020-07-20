У самоопределения Косово и Крыма нет ничего общего – экс-гауляйтер Тука

20.07.2020, Киев, Вадим Москаленко

Югославия была социалистической федеративной республикой, потому сепаратизм Косово не являлся прецедентом, в отличие от выхода Крыма из состава унитарной Украины – и плевать на статус автономной республики у полуострова.

Об этом в эфире телеканала «КРТ» заявил бывший замминистра по делам «оккупированных территорий» Георгий Тука, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, Facebook, Одноклассниках, Вконтакте, канал YouTube и Яндекс.Новости

«Если брать конкретно пример с Югославией, и что потом случилось с этой страной, не считаете ли вы, что как раз именно НАТО заложило такой пример, как можно играть понятием народа на самоопределение в ситуации Югославии и частями её и Крыму?

То есть, получается прецедентом все равно был раздел Югославии и самоопределение неких областей Югославии, а уже под кальку этого конфликта работали и в Крыму?» – спросил телеведущий Дмитрий Василец.

«С юридической точки зрения это не имеет ничего общего, потому что надо помнить всегда и не забывать, что Югославия была социалистической федеративной республикой, которая состояла не из областей, не из автономных республик, а из республик имеющих право на самоопределение точно так, как в свое время Советский Союз. Вооруженный конфликт между участницами этого государственного образования начался задолго до вмешательства НАТО, за годы до этого того», – не согласился Тука.

«Но мы увидели его итог, когда НАТО начало бомбить Югославию», – отметил Василец.

«Не Югославию, а Сербию, она была частью Югославии. – поправил экс-чиновник. – Я очень хорошо изучал этот вопрос, неоднократно бывал и в Сербии, и в Хорватии, и в Боснии, вот только где не был – так это в Косово».

«Вы правильно говорите, что тогда она состояла из автономных республик и поэтому это имело место быть. Но ведь у нас же в Конституции Украины записано, что Крым – это Автономная Республика», – возразил телеведущий.

«Но при этом записано, что Украина – это унитарное государство, это, во-первых. А во-вторых, ни в одном юридическом документе не записано право выхода Крыма из состава Украины», – упрямился Георгий Тука.