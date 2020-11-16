У Санду нет полномочий для смены курса – юрист

16.11.2020, Киев, Игорь Петров

В ближайшее время каких-то значимых изменений в политике Кишинева из-за победы прозпаданого кандидата на выборах президента не будет.

Об этом корреспонденту «ПолитНавигатора» заявила юрист Татьяна Монтян.

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«Все видели, какие дикие очереди были во время голосования в диаспоре. Около 60 тысяч молдаван проголосовали за рубежом, в основном, естественно, за Санду. Оказалось, что Додона люди очень конкретно не любят. Даже избиратели Ренато Усатого пошли и голоснули за Санду. Думаю, что победу дали эти два фактора – избиратели Усатого и избиратели диаспоры.

Но на самом деле это ничего не решает. Президент в Молдове – это фигура чисто номинальная. Там все решает парламент. По этой причине я не думаю, что будут какие-то изменения в отношении ситуации с Приднестровьем. Президент Молдовы – фигура церемониальная и номинальная.

Что будет весной на парламентских выборах – поживем-увидим. Возможно, нарисуются еще какие-то проекты. Надо понимать, что в Румынии, которая хочет присоединить Молдову, жизнь – далеко не сироп.

Так что победа Санду – чисто номинальная, для самоуспокоения сторонников европейского пути. Хотя понятно, что к такому прогнозируемому результату Додона привело сидение на двух стульях. От него отвернулись те, кто за дружбу с Россией и не повернулись те, кто за Европу», – считает Монтян.