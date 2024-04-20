У Санду панический страх перед безграничными пространствами Евразии

До выборов в Молдове – полгода. Действующий президент Майя Санду уже рвется в бой, вооружившись идеей евроинтеграции. На всеобщих местных выборах 2023 года, которые было принято считать репетицией президентских, правящая партия PAS выступила слабо, но это не значит, что и нынешняя кампания будет проиграна. Доверие жителей страны к PAS и лично к Майе Санду невысоко, при этом в Молдове нет единой оппозиции, а кроме того, Санду пользуется безграничной поддержкой Запада.

О том, возможны ли серьезные политические изменения в Молдове после октябрьских выборов, рассуждает в беседе с ПолитНавигатором директор тираспольского Института социально-политических исследований и регионального развития Игорь Шорников.

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ПолитНавигатор: 20 октября в Молдове пройдут президентские выборы и референдум о евроинтеграции. Если просмотреть новостные ленты, то можно заметить, что именно референдум больше привлекает внимание журналистов и экспертов, а ведь он, похоже, только средство, чтобы привлечь людей на выборы и побудить проголосовать за «правильного» кандидата. Насколько предстоящий референдум – серьезное мероприятие, на что он может повлиять? Несет ли он какие-то риски для страны?

Игорь Шорников: Конечно, еврореферендум задумывался в первую очередь как способ консолидировать проевропейский электорат в поддержку кандидатуры Майи Санду, как способ повысить явку ее сторонников. Но, как мы видим, действующие власти намерены использовать результаты плебисцита для изменения законодательства страны, лишения республики ее нейтрального статуса и для безвозвратного отрыва Молдовы от российского цивилизационного пространства. Еврореферендум, в случае его успеха, закрепит за Молдовой подчиненный по отношению к ЕС статус и все достижения действующей колониальной администрации, вроде отмены молдавского языка.

ПолитНавигатор: Майя Санду собирается переизбраться на второй срок. К своей цели она идет, активно используя русофобские лозунги, ищет «русский след» во всех бедах страны. К чему приводит эта стратегия?

Игорь Шорников: Стратегией это назвать нельзя. Русофобия – это не просто лозунги, которые выкрикиваются для ублажения слуха западных кураторов, это, приходится признать, мироощущение Майи Санду и ее окружения. Эти люди патологически ненавидят и боятся Россию. Конечно, во всех своих бедах они будут видеть «русский след», для параноиков это классика жанра.

Представляю, каково будет их разочарование, когда они убедятся, что подавляющее большинство населения страны их фобий не разделяет. Строить на русофобии избирательную кампанию в Молдове – это как стрелять себе в ногу. На прошлых выборах политтехнологи Майи Санду были умнее, они даже заставили ее говорить с избирателями на русском языке. Наверное, они решили, что за четыре года общество сильно изменилось, но они ошибаются.

ПолитНавигатор: Правящую партию, президентскую команду в последнее время сотрясают скандалы, громкие отставки. Со сменой госменеджеров ситуация в стране не улучшается. Что происходит в PAS и почему она не тянет работу? Как далеко она собирается идти с таким «багажом»?

Игорь Шорников: Чтобы улучшилась ситуация в стране необходимо, чтобы экономика начала работать, а для этого нужны инвестиции и рынки сбыта. Евросоюз обеспечить этого Молдове за истекшие три года не смог. Европейцы дают гранты и кредиты, погружая страну в долговой кризис, но они защищают свои рынки от молдавской продукции и не спешат вкладывать средства в страну, очевидно, они не видят перспектив у местного производства.

Обширные рынки для молдавских товаров находятся на пространстве СНГ, но для молдавского руководства это запретное направление. Проблема не в менеджерах, а в их кругозоре.

У гетских племен, населявших эти места два тысячелетия назад, считалось, что на восток от Днестра распространяется «страна мертвых». Своих умерших они перевозили через реку и хоронили непосредственно на берегу. Ходить походами на восток и тем более оставаться жить на левом берегу они опасались. Кажется, у Санду и ее команды сохраняется племенной иррациональный страх перед бескрайними просторами и возможностями Евразии.

ПолитНавигатор: Опросы показывают, что у Санду высокий антирейтинг, но при этом у нее есть реальные шансы на сохранение власти, а вот на парламентских выборах PAS по прогнозам не получит поддержки большинства. Может ли Молдова сменить курс, разочаровавшись в «европейском выборе»?

Игорь Шорников: Сохранение власти Санду гарантируют США и ЕС своим контролем над молдавскими элитами и виртуозным владением электоральными технологиями, но это не означает, что молдавский народ не сможет сказать своего слова. Поэтому я бы не стал исключать, что Молдове придется притормозить свой европейский курс уже в этом году. Еврореферендум еще не проголосован, Санду второй срок еще не получила.

Если же говорить о более отдаленной перспективе, то, по моему убеждению, у Молдовы нет другой альтернативы, кроме как быть органичной частью российского цивилизационного пространства. Только в составе Российской империи и Советского Союза мы наблюдали быстрый рост и развитие на этих землях. Во все остальные времена, не исключая современных, мы наблюдаем деградацию и запустение.

ПолитНавигатор: Бухарест позволяет себе по-отечески советовать жителям Молдовы, как голосовать на выборах, молдаванам рекомендуется поддержать Майю Санду и ее проевропейскую команду. В докладе Высшего совета национальной обороны Румынии, который президент Румынии Клаус Йоханнис передал в парламент, говорится, что Республике Молдова необходимо сохранить преемственность проевропейского правительства, обеспечить необратимость ее западного пути. Насколько уместны эти советы и как далеко может зайти румынизация страны?

Игорь Шорников: Румынизация не просто достигла своих пределов, после запрета молдавского языка в Молдове она перешла опасную черту. Румыны приступили к добиванию молдавской идентичности. Но если раньше они это делали подспудно, позволяя ей умирать самостоятельно, то сейчас они выскочили открыто во всеоружии, обнаружив свои агрессивные планы.

На самом деле они рискуют сделать из молдаван своих врагов. Теоретически молдаване Румынии могут припомнить обстоятельства объединения княжеств Молдавии и Валахии в середине XIX века и даже потребовать расторжения того договора. В Бухаресте крайне опасаются такой перспективы и давно позаботились о преследовании национальных движений молдаван в своей стране. Но если ты раз за разом пытаешься убить чужую идентичность, не удивляйся, если история ответит тебе бумерангом.

Обеспечить необратимость западного пути Молдовы румынам не под силу. Они понимают, что «окно возможностей» для них стремительно сокращается, оттого они и нервничают, спешат, совершают ошибки. В августе 1944 года румынской элите удалось переобуться в воздухе. После разгрома под Кишиневом и Яссами они сами свергли своего фашистского диктатора, выдали его Москве, обратили оружие против Гитлера, обещали быть паиньками. Но в отношении Молдовы своих исторических обещаний они не сдержали. Посмотрим, как события будут разворачиваться в предстоящем «августе», второй шанс им могут и не дать.