У Санду пока не получается шантажировать «Газпром» своими связями в Европе

29.10.2021 20:58 (Мск), Москва, Елена Острякова

Вице-премьер молдавского правительства Андрей Спыну, которому дважды отказывал в приеме глава «Газпрома» Алексей Миллер, в среду наконец попал на переговоры и до сих не выходит из шикарного офиса в Санкт-Петербурге.

«Дискуссии носят конструктивный характер, а усилия по поиску точки пересечения интересов обеих сторон напряженны. Переговоры продолжатся и сегодня»‎, – написал Андрей Спыну на своей странице в соцсети.

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Он дал понять, что продолжает настаивать на цене в два раза ниже рыночной и не признает долг в 700 млн долларов, накопленный за прошлые годы. Дескать, нужен аудит.

Эксперты в Молдове полагают, что от Спыну в Кишиневе и не ждут результата. Его послали в Россию в качестве мальчика для битья, чтобы потом продемонстрировать «побои» возмущенной Европе. Если бы молдавский президент Майя Санду хотела договориться, то отправилась бы сама, однако вместо этого она скаталась в Австрию.

А вот молдавский премьер Наталья Гаврилица поехала в Брюссель. На фоне неоконченных переговоров в Питере это выглядело явной провокацией. Верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель на встрече с ней обвинил «Газпром» в политическом давлении на Молдову.

«Мы видим попытки «Газпрома» оказать политическое давление на Молдавию, вместо снижения цены на газ. И мы согласились с премьер-министром по поводу позиции в вопросе потенциальных возможностей третьей стороны использовать энергоресурсы в качестве политического оружия. Газ — это товар, он продается и покупается, и не может быть использован как геополитическое оружие», — заявил Борель.

Депутат молдавского парламента Богдан Цыдря возмущен поведением премьера, который, по его мнению, провоцирует функционера ЕС на грозные высказывания.

«А вот это уже откровенная подлость со стороны молдавских властей. Ведь они утверждали, что давления нет. А потом взяли и решили сыграть под дуду западных хозяев!», – написал Цыдря в своем телеграм-канале.

Однако сама хитрая Гаврилица никаких резкостей себе не позволила, дабы укрепить образ мирной жертвы.

«Мы в течение многих лет сотрудничаем с Газпромом. Все это время мы были надежными партнерами. И сейчас ожидаем прагматичных переговоров», – жаловалась она в Брюсселе.

В такие же игры играет и Санду, вернувшаяся в Кишинев. Она уверяет, что готова в перспективе встретиться с президентом РФ Владимиром Путиным и находится в постоянном телефонном контакте в замглавы его администрации Дмитрием Козаком, но пока обратилась за помощью к коллегам из Румынии, Польши, Германии, Азербайджана.

«Мы не одни в это тяжелое время. Всем тяжело, а нам – особенно. Кризис возник не по вине властей Молдовы, а из-за аномальных цен на газ. Я верю, что нынешние трудности сделают нас сильнее. После тяжелой зимы с многочисленными вызовами – наступит весна возрождения и развития», – пафосно обратилась Санду к мерзнущему населению страны.

Либеральная радиостанция «Эхо Москвы» тут же поинтересовалась у пресс-секретаря президента РФ Дмитрия Пискова, не опасаются ли в Кремле, что Европа сплотится, чтобы защитить Молдову, чем вызвала его искреннее недоумение.

«О каком сплочении вы говорите? Это не сплочение. Молдова к ним обращается и покупает газ по цене, которая дороже, чем, например, та цена, которая обсуждалась на переговорах. Но здесь мы не можем комментировать действия молдавской стороны» – сказал Песков.

Еще больше его удивил тезис о том, что переговоры с Молдовой повредят репутации «Газпрома».

«Имидж Газпрома великолепен. Газпром точно выполняет все обязательства. Это коммерческий вопрос. Газпром не может бесплатно отдавать газ и прощать долги. Это коммерческая компания», – дал отповедь либеральным журналистам Песков.

Пока же нищая Молдова закупает каждые три дня по одному–полтора миллиону кубометров газа у европейских трейдеров. Подсуетился и «Нефтегаз» Украины. Цену этих судорожных закупок Санду сообщать отказалась. Мол, это создаст ложное впечатление, что Молдова способна платить дорого.

Лишних денег у Кишинева действительно нет. Ради того, чтобы купить, как полагают, вдвое дороже российский газ в Европе, а не у «Газпрома», молдавское правительство вынуждено срочно вводить новые налоги.

«Вот и первое последствие авантюры, устроенной молдавским правительством для покупки газа из «альтернативных источников». Чтобы частично вернуть в бюджет те 1,7 млрд леев (около 100 млн долларов), выделенных на это сомнительное мероприятие, правительство Молдовы готовит повышение налогов и сборов. Так, планируется повышение налога на добавленную стоимость для импортируемых товаров, НДС на товары и услуги, производимые внутри страны, и снижение суммы возврата НДС, что, в первую очередь, ударит по аграрному сектору», – пишет политолог Эрнест Варданян.

При этом в стране продолжаются проблемы с отоплением. Тепло подали в 1130 из 4000 домов молдавской столицы. Они отапливаются от мазутных котелен, коптящих небо черным дымом. Чтобы сэкономить на отоплении, школьникам продлили осенние каникулы. Мэр Кишинева Ион Чебан в сердцах призвал отключить от тепла президентуру, парламент и правительство.

Однако Москву на этот раз, похоже, не разжалобить.

«Пусть Кишинев назовет хотя бы одну причину, по которой Россия должна дотировать Молдавию и продавать ей газ с 50-процентной скидкой. Хотя бы одну», – пишет сенатор РФ Алексей Пушков. «Условием поставки российского газа Молдавии со скидкой должно стать официальное признание молдавского президента Санду, что Крым — это Россия. Или лесом пусть идут в направлении Европы», — считает военный эксперт Игорь Коротченко.

«Ох жеж, с*ки европейские, молитесь на Путина. Потому что любой другой человек выморозил бы вас нахер, чтобы ни одной наглой твари не осталось. Перекрыть бы вентиль. Года хватило бы. Ну да ничего, вторая ветка “Силы Сибири” уйдет в Китай, может еще и перекроют», – пишет уральский блогер Сергей Колясников.