У СБУ еще в 2013 году были программы для прослушки разговоров по тайным телефонам

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Новости Украины

Во время Евромайдана 2013-14 годов среди так называемых революционеров было множество агентов СБУ Виктора Януковича, которые регулярно писали отчеты о происходящем в лагере оппозиции. Кроме того, власть контролировала телефонные разговоры лидеров Майдана и все их передвижения.

Об этом в интервью рассказал бывший депутат Верховной рады Украины Олег Царев, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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Интервью Олега Царева было записано политологом Олегом Бондаренко в рамках подготовки новой книги «Русская весна»: уроки и ошибки». Издание будет включать несколько десятков злободневных эссе и бесед с основными героями того времени.

Автор обещает, что, помимо Царева, возьмет интервью у Владислава Суркова и Алексея Чалого, Александра Бородая и Игоря Стрелкова, Сергея Аксенова и Сергея Меняйло, Николая Азарова, Дениса Пушилина, Юлии Чичериной и т.д.

«Приезжаем в СБУ – там был оперативный штаб. Стояли телевизоры, снимали весь Майдан с разных ракурсов, тут же поступали перехваты телефонных разговоров. Если вы помните, «Мартышка», Таня Черновол – это у нее такой был внутренний позывной, помните, [обнаружила] первую СБУ-шную машину. Это такие машины работали, которые, не, привязываясь к сотам, снимали все переговоры, которые были на Майдане.

Были программы, которые вычленяли по голосу лидеров Майдана, независимо от того, какой телефон они брали, они сразу же начинали писать разговор.

У нас были свои люди во всех штабах, во всех захваченных зданиях, каждый вечер, если бы Майдан выставил своих охранников, они могли бы видеть – они вечером приходили и отчитывались о том, что происходит. Подробно, причем, я читал отчеты об одних и тех же событиях, написанные разными людьми. И многие из сегодняшних лидеров приходили и отчитывались. Я не буду называть фамилии. И многие из героев, которые потом себя проявили в АТО, тоже приходили и отчитывались. Тогда настроения были паническими», – заявил Царев.