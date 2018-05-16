16.05.2018, Киев, Игорь Петров

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У СБУ пока не нашлось доказательств по делу Вышинского

Украинские силовики, задержавшие главреда РИА Новости Украины Кирилла Вышинского, пока не продемонстрировали убедительных доказательств.

Об этом “ПолитНавигатору” заявил директор Украинского института анализа и менеджмента политики Руслан Бортник.

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“Обыск в РИА Новости связан, прежде всего, с политической ситуацией. Думаю, тут много факторов – от желания сформировать обменный фонд для обмена на Сущенко, заканчивая попыткой «сбить» информационную картину дня, «перебить» в Украине тему открытия Крымского моста темой обыска в РИА Новости. Конечно, свою роль сыграли и приближающиеся выборы и какие-то личные отношения”, – сказал эксперт.

По его мнению, доказательная база, которую продемонстрировали силовики, недостаточна для возбуждения уголовного дела против журналистов РИА.

“Карту Новороссии можно найти и в библиотеке – она есть в исторических книгах, учебниках и и так далее. Это не доказательство, – убежден Бортник. – Деньги, карточки – тоже не доказательство. Наличие каких-то медалей – это, скорее, элементы информационно-этической дискредитации. Наличие двух паспортов – основание не для обыска, а для лишения украинского гражданства. Должны быть еще какие-то доказательства, посмотрим, что предъявят в судебном процессе”.