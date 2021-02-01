У СБУ сорвало крышу: Гребут всех подряд, обвиняя в сотрудничестве с РФ

01.02.2021, Одесса, Татьяна Белая

Новости Украины

«Обменный фонд СБУ» — для украинского гражданина это звучит страшно. Когда Украине требуется заполучить обратно своих террористов, орудующих на Донбассе, например, она идет на беспредел. И если в украинских тюрьмах случайно не достает политических сидельцев (они в этих широтах поразительно быстро мрут), это значит, что экстренно необходима биомасса на обмен. В таких случаях людей без суда и следствия в прямом смысле арестовывают просто так. Ни за что. На улицах. Но уж если речь идет о гражданах с активной гражданской позицией, расходящейся с политикой рейхсканцелярии, пиши пропало.

Один из лидеров «антимайдана» в Одессе Антон Давидченко выложил в Фейсбуке тревожный пост: «СБУ начало собирать обменный фонд, вспомнив про моих родственников. На связь не выходит моя мама, на связь не выходит сестра, ее муж и жена моего брата, которые должны были ехать в аэропорт, но так туда и не доехали, сразу у троих случайным образом пропала связь и отключены телефоны. Украинские спецслужбы решили использовать моих родственников для повышения ставок в противостоянии с Виктором Медведчуком в обмене пленных. Теперь стоит ожидать надуманных обвинений и сюрреалистических фактов подрыва суверенитета Украины».

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Одновременно с этим не менее тревожный пост публикует и адвокат Валентин Рыбин, специализирующийся на защите политзаключенных: «Странное движение наблюдаю. Нескольких человек, в основном родственников украинских оппозиционеров событий 2013-14-го годов, задержали представители столичного СБУ. Телефоны отключены, люди на связь не выходят».

До последнего оставалась надежда на случайность. Однако 1 февраля пресс-служба СБУ отчиталась о происходящем.

«Киберспециалисты Службы безопасности Украины разоблачили масштабную агентурную сеть, которая занималась разведывательно-подрывной деятельностью на заказ спецслужб Российской Федерации.

В ходе длительной спецоперации оперативники СБУ установили, что агентурная сеть создана так называемым 85-м Главным центром специальной службы Главного управления Генерального штаба Вооруженных сил РФ. В ее состав входили жители Харькова и Одессы, активисты так называемой «русской весны». Они сейчас «базируются» на территории подконтрольной России «ПМР» — Приднестровской Молдавской Республики в Тирасполе.

Спецслужбы страны-агрессора приобщили украинских граждан к созданию и администрированию сети политических всеукраинских и региональных Telegram-каналов. Речь идет о каналах «Легитимный», «Резидент», «Картель», «Сплетница», «Черный квартал», «Политический расклад», «Нетипичное Запорожье», «Тремпель Харьков», «Одесский фраер», «Днепр live», «Николаев live», «Херсон live».

Установлено, что «главным менеджером» агентурной сети является одессит, один из организаторов массовых беспорядков во время одесского «Антимайдана». Сейчас его разыскивают правоохранительные органы по нескольким статьям Уголовного кодекса Украины.

Фигурант лично администрирует 12 Telegram-каналов, общается с заказчиками материалов, отчитывается российским кураторам о проделанной работе и согласовывает возможность размещения заказных материалов.

Служба безопасности Украины уже идентифицировала 50 заказчиков, которые перечислили деньги за публикацию материалов. Проверяется их причастность к противоправной деятельности во вред информбезопасности государства.

По заключению лингвистически-психологической экспертизы, материалы, распространявшиеся в Telegram каналах, были направлены на создание панических настроений, обострение и дестабилизацию общественно-политической и социально-экономической ситуации. Ключевой задачей исполнителей была дискредитация органов государственной власти, влияние на государственную политику, искусственное создание социальной напряженности и протестных настроений среди граждан».

Нет смысла комментировать это сообщение — пусть это сделают читатели. Однако позиция подобрана удобная: на Украине нет такого гражданина, который не испытывал бы «панические настроения» хотя бы в связи с повышением коммунальных тарифов, которые, будучи не олигархом, оплатить невозможно. Так что политическим заключенным может теперь стать каждый, кто возмутится происходящим лишь стоя в очереди в банке.

Как верно заметил Антон Давидченко, просто «нужны люди для обмена, а каким способом их получить, не важно. Мы все были свидетелями как фальсифицируются дела».

И правда, были. А это означает, что уже завтра многие не выйдут в соцсети, в эфиры, на связь. А лингвистическо-психологическая экспертиза потом, уже задним числом, что надо докажет. Будьте бдительны.

«ПолитНавигатор» продолжает следить за развитием событий.