У сепаратистов Косово начался публичный конфликт с кураторами США

05.05.2019, Белград, Ксения Голуб

В контролируемом албанскими сепаратистами Косово набирает силу международный скандал. Филип Коснетт, посол США в Приштине, выступил с острой критикой решения албанских властей. В своем твиттере он заявил, что назначение послом Косово в Албании бывшего военного преступника, только недавно вышедшего из тюрьмы, неприемлемо.

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«Какое сообщение шлет Косово миру, назначая своим послом осужденного военного преступника? Показывает ли это власть закона? Мы твердо выступаем против такого поступка, ожидаем продолжения событий», – написал Коснетт.

Причиной критики стало сообщение косовских СМИ о том, что на высокую дипломатическую должность в Тиране будет назначен Сулейман Селими, бывший комендант так называемой «Освободительной армии Косово» – террористической организации, действовавшей на территории южного сербского края в 1998-1999 годах.

25 января текущего года Селими был выпущен из мест заключения по условно-досрочному освобождению. До этого он провел в тюрьме более пяти лет.

24 мая 2013 года он был арестован и решением Основного суда в Косовской Митровице осужден за военные преступления против гражданского населения на шесть лет заключения.

В частности, он непосредственно участвовал в терактах, совершенных 25 -26 ноября 1997 года над судебными приставами и полицией в деревне Вочняк, а также в обстреле полицейской колонны в муниципалитете Србица, в ходе которых были жертвы. В марте 1998 года в отделе полиции деревни Ликовац по его приказу открыт лагерь для сербов и нелояльных албанцев, многие из которых подвергались пыткам и были убиты. Одной из жертв оказался полицейский Иван Булатович, которому, после длительных пыток, бензопилой отрезали голову.

После УДО стал Селими политическим советником другого, неосужденного военного преступника, нынешнего премьер-министра Косово Рамуша Харадиная.

«ПолитНавигатор» будет следить за развитием ситуации.