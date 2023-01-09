У Сербии появится шанс вернуть Косово только в одном случае

Елена Острякова.  
09.01.2023 15:58
  (Мск) , Москва
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Балканы, Дзен, Косово, Россия, Сербия, США


Сербия сможет вернуть себе контроль над Косово, если США утратят роль мирового гегемона.

Об этом в эфире радиостанции «Говорит Москва» заявил экономист Михаил Хазин, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Сербия сможет вернуть себе контроль над Косово, если США утратят роль мирового гегемона. Об...

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«Основная проблема, которая будет возникать сейчас, на сломе всей этой либеральной матрицы, которая контролирует мир, это вопрос о праве.

Сейчас этот вопрос не обсуждается. Есть вашингтонский гегемон, он говорит: вы тут жить можете, потому что мы признали, что вы имеете право тут жить. Вот мы признали, что Косово – это албанская территория, и нам плевать, что было в реальной истории, говорят американцы.

Не вызывает сомнения, что, как только роль гегемона уменьшится, немедленно начнутся очень серьезные проблемы, потому что албанцы не смогут удержать эту территорию, если дело дойдет до серьезного столкновения с сербами.

При этом не вызывает сомнения, что сегодня это сербам сделать не дадут, а вот что будет завтра, уже непонятно», – сказал Хазин.

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