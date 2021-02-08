У Сербии самая сильная армия среди стран бывшей Югославии

08.02.2021, Москва, Елена Острякова

Рейтинг Global Fire Power назвал самой сильной армией Балканского региона армию Турции.

Об этом на youtube-канале «Балканист» заявил политолог Олег Бондаренко, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Турецкая армия занимает 11 место в мире, сохраняя эту позицию второй год подряд. При этом в 2019 году она вообще была на 9 месте. Ныне в вооруженных силах Турции насчитывается 735 тысяч солдат и офицеров, более трех тысяч танков, 11 тысяч бронемашин, и более двух тысяч артиллерийских орудий и 400 ракетных установок. Очевидно, в последняя цифра учитывает и российские системы С-400, поставленные Турции буквально в прошлом году.

Впечатляют и турецкие ВВС: более 200 истребителей, почти 500 вертолетов, из которых более сотни ударных. Военно-морской флот Турции так же самый мощный в регионе. В него входят в частности, 16 фрегатов (это третье место в мире), 10 корветов, 11 минных тральщиков, 12 субмарин и 35 патрульных катеров. Естественно, в рейтинге армий Балканских стран вооруженные силы Турции занимают почетное первое место, являясь четвертой по силе армией блока НАТО», – сказал Бондаренко.

По его словам вторую позицию по военной мощи на Балканах занимает “вечный друг” Турции – Греция.

«При этом отрыв этой страны от Турции весьма значительный. Греческие вооруженные силы занимают в мире 29 место, а среди союзников по северо-атлантическому альянсу – 10. В армии Греции 420 тысяч солдат и офицеров, 1344 танка и 3845 бронированных машин и больше тясячи орудий и 152 ракетных установки. Истребителей в греческих ВВС 187, вертолетов почти 300, из них всего 29 ударных, то есть, в три раза меньше, чем в Турции. ВМФ в Греции сравним с турецким лишь по числу фрегатов, субмарин и патрульных судов. Корветов у греков нет вообще, а минных транщиков всего три. В рейтинге стран НАТО армия Греции замыкает первую десятку», – сказал Бондаренко.

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Третью позицию в рейтинге армий на Балканах занимает еще одна страна НАТО, Румыния. У нее 41 место в мире и 14 в Альянсе.

«Румыния несколько ухудшила свои позиции по сравнению с минувшим годом, когда румынская армия была сороковой в мире. В ней 120 тысяч солдат и офицеров, 675 танков, и 1.5 тысячи бронемашин, 800 артиллерийских и 240 ракетных установок, среди которых одна батарея американских «Пэтриот». Очевидно, что в это число не входят ракетные американские системы противоракетной обороны Aegis Ashore, размещенные на базе в Девеселу. Кроме этого, уже в январе 2021 года правительство Румынии заявило о готовности приобрести американскую ракетную систему береговой обороны общей стоимостью почти 300 млн долларов. А вот закупка американских истребителей F-16, о чем в Бухаресте говорят с 2017 года, пока так и остаются только на бумаге.

Основу ВВС Румынии составляют 28 советских истребителей МИГ 21. Есть также 62 вертолета, тоже, в основном, советских, среди которых ни одного ударного. Несмотря на членство в Североатлантическом альянсе, военно-морские силы Румынии представлены слабо вооруженными и изношенными кораблями: 3 фрегата, 7 корветов, 5 минных тральщиков, 3 патрульных катера, и ни одной субмарины. Флот базируется в портах Констанца и Монгалия. При этом фрегат «Королева Мария», к примеру, это бывший британский F95 «Лондон», спущенный на воду более 45 лет назад.

Год назад, на полях Мюнхенской конференции по безопасности, министр обороны Украины Андрей Загороднюк предложил румынскому коллеге Николае-Ионелу Чуке сообща противодействовать российским угрозам в Черном море. Смешно, правда? При этом украинский флот, обладающий лишь одним фрегатом, традиционно находится в седьмой десятке рейтинга Global Fire Power», – сказал Бондаренко.

При этом армия Сербии занимает четвертое место среди армий балканского полуострова и 61 в мире.

«За последний год вооруженные силы продемонстрировали рывок вперед (в 2020 сербская армия была лишь 65-й в мире). Главную роль в этом сыграло сотрудничество Белграда и Москвы. За минувший год вооруженные силы Сербии безвозмездно получили от России шесть МИГ-29, 30 бронированных разведовательно-дозорных машин БРДМ, и 30 танков Т-72-МС. Среди завершенных в 2020 контрактов – поставки батареи зенитных комплексов «Панцирь-С1», а в октябре минувшего года так же была одобрено соглашение об открытии в Сербии представительства министерства обороны РФ “для оказания поддержки и оперативного решения вопросов и военно-технической помощи и военного сотрудничества”.

Итак, ныне в вооруженных силах Сербии по оценке наших американских друзей из Global Fire Power, насчитывается около 80 тысяч солдат и офицеров, 304 танка, 1200 бронемашин, более 230 артиллерийских и 70 ракетных установок. 6 истребителей и 17 штурмовиков, а так же 55 вертолетов, из которых 4 ударных. Хотя выхода к морю Сербия ныне не имеет, в республике действует речная флотилия на Дунае, в которую входят 6 патрульных катеров, 4 минных транщика, а так же два пантонных батальона. Задача, которую решают корабли этой флотилии, включает охрану и обеспечение судоходства, военные перевозки, участие в антитеррористических операциях и международных миссиях», – сказал Бондаренко.

Армия Хорватии, по его словам, «практически дышит в спину сербским вооруженным силам», занимая пятое место на Балканах и 63-е в мире, среди стран НАТО – 19.

«Сложно сказать, почему в рейтинге Global Fire Power Хорватская армия отстает от сербской лишь на две позиции, ведь количество солдат и офицеров тут меньше в два с лишним раза, а именно – 35 тысяч. Почти та же ситуация с бронемашинами – 650. А танков меньше в 4 с лишним раза – 72. Количество артиллерийских установок в Хорватии сравнимо с соседней страной, и лишь ракетных систем чуть больше. Вертолетов в ВВС Хорватии 37, нет ни одного ударного, а истребителей числится 12. Несмотря на то, что Хорватии досталась одна из главных баз военно-морского флота великой Югославии СПЛИТ, ныне в хорватском флоте лишь 11 патрульных катеров и один тральщик», – сказал Бондаренко.

На шестом месте среди армий балканских стран находится Болгарская, в мировом рейтинге у нее 67 место, среди членов НАТО – 20.

«В ней 33 тысячи солдат и офицеров, 210 танков, две тысячи бронемашин, 856 артиллерийских и 192 ракетных установки. В ВМС Болгарии ныне 4 фрегата, 3 корвета, 12 минных тральщиков. И ни одного патрульного катера. Интересная ситуация сложилась с болгарскими ВВС. Их основу составляют 13 советских СУ-25, из этих которых долгое время оставались боеготовыми всего пять.

Несмотря на все санкции против Белоруссии, восемь принадлежащих Болгарии штурмовиков были модернизированы на 558ом авиазаводе в Барановичах (Белоруссия). Президент Болгарии Румен Радев, запретил выполнение ранее подписанного США контракта на закупку восьми F-16 стоимостью более миллиарда долларов. Формальной причиной стали нечеткие сервисные гарантии, а реальной, конечно, слишком завышенная цена. К примеру, не входящему в НАТО Тайваню F-16 достались по 121 миллион долларов за штуку, в то время как Болгарии их предлагают уже по 151 миллиону», – сказал Бондаренко.

Рейтинг Global Fire Power относит к Балканам Словению, армию которой считает седьмой в регионе, 88 в мире и 23 в НАТО.

«При этом в словенской армии всего 9 тысяч солдат и офицеров, 44 танка, 305 бронемашин, 26 артиллерийских и ни одной ракетной установки. ВВС Словении не имеют ни одного боевого самолета, и среди 12 вертолетов нет ни одного ударного. Флот страны состоит из двух патрульных катеров, что вполне достаточно для охраны 46 км адриатического побережья Словении. Высокая позиция этой республики в рейтинге армий явно связана с военным бюджетом страны. Он составляет 545 миллионов долларов, что позволяет тратить на одного военнослужащего значительно больше, чем соседи», – сказал Бондаренко.

По его словам, армии остальных стран и регионов находятся во второй сотне мирового рейтинга.

«Так, восьмой на Балканах является армия Албании, которая в мировом рейтинге занимает 113-е, а среди стран НАТО – 26-е место, уступая даже Эстонии. В Албанской армии около 10 тысяч военнослужащих, 470 бронемашин, ни одного танка, артиллерийской или ракетной установки. ВВС Албании состоят из 19 вертолетов, ни одного ударного, а военный флот из 26 патрульных катеров.

Еще одна балканская страна, и страна НАТО, Черногория в регионе занимает 10 место, в мире 123, а в Альянсе последнее, почетное 27. При этом в черногорской армии числится 12 тысяч солдат и офицеров, 100 бронемашин, 12 артиллерийских и 18 ракетных установок. ВВС страны состоят из 10 вертолетов, а ВМС из 5 патрульных катеров.

Между Албанией и Черногорией, на 9 месте в регионе и 121 в мире, находится армия Боснии-Герцоговины. Вооруженные силы этой бывшей республики Югославии были образованы в 2005 году на основе армии федерации Боснии-Герцоговины и армии Республики Сербской. Этому предшествовало слияние в 1995 году армии республики Боснии-Герцоговины и вооруженных сил хорватского вече обороны, в соответствии с решениями, принятыми Лейденским соглашением. Ныне, по оценкам Global Fire Power, в армии Боснии 10 тысяч солдат и офицеров. Отмечу, что эта армия укомплектована по национальному принципу из рассчета 45% мусульман, 33% сербов, 20% хорватов и 0.7% прочих национальностей.

В этой армии 320 танков, 400 бронемашин, более 700 артиллерийских и 140 ракетных установок, а так же 19 вертолетов. Все это в основном советского и российского производства. При этом 26 января 2021 года начальник штаба вооруженных сил Боснии-Герцоговины, генерал Сенат Машевич, заявил, что вооруженные силы этой страны планируют приобрести военную технику у США, которая должна заменить российское вооружение.

Несмотря на наличие 21 км морского побережья и порта Неум, Босния-Герцоговина не имеет ни одного военного корабля или патрульного катера. По этому показателю эта страна полностью соответствует сухопутной Северной Македонии, армия которой занимает последние места в регионе, Европе, и 133 в мире. Примечательно, хотя эта страна с марта 2020 и является членом НАТО, в рейтинге армий альянса ее нет. При этом в северомакедонской армии более 20 тысяч солдат и офицеров, 31 танк, 250 бронемашин, 140 артиллерийских и 24 ракетных установки. ВВС Северной Македонии состоит из 14 вертолетов, из которых 4 ударные. Очевидно, речь идет о МИГ-24, которые в 2001 году были поставлены в Македонию по распоряжению тогдашнего украинского президента Леонида Кучмы, после чего наступил перелом в войне правительственных войск с албанскими сепаратистами.

Стоит отметить, что, хотя власти самопровозглашенной республики Косово еще в декабре 2018 года приняли решение о преобразовании сил безопасности Косово в полноценную армию, и даже назначили своего министра обороны, что явилось очередным нарушением резолюции 1244 Совета Безопасности ООН, Косово отсутствует в рейтинге Global Fire Power. Но насколько долго этот американский проект будет соблюдать политкорректность, сказать сложно», – сказал Бондаренко.