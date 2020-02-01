У сербских майданщиков – грызня и рокировка

01.02.2020, Белград, Ксения Голуб-Секулович

Субботние уличные акции прозападной оппозиции в столице Сербии Белграде теперь будет официально организовывать не общественное движение «1 из 5 миллионов», а политический «Союз за Сербию», ориентирующийся на олигарха Драгана Джиласа.

Представитель «1 из 5 миллионов» Валентина Рекович сообщила, что выходит из кампании по бойкоту выборов из-за нечестной позиции ряда микроскопических оппозиционных партий, которые на деле готовились к избирательной кампании в местные советы.

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«Мы не будем участвовать в фарсе декларативного бойкота выборов партиями, которые при этом активно готовятся к местным кампаниям. Они уже представляют себя в органах власти сербских городов и, тем самым, настраивают против нас мыслящих людей» – сказала Рекович

На сценарий акций рокировка организаторов не повлияет. Сегодня, 1 февраля, состоится традиционное шествие от Дома профсоюзов до здания Телерадиокомпании Сербии (РТС), которую майданщики ранее неоднократно грозили взять штурмом, требуя выделить им эфирное время.

На сегодняшний день бойкот выборов поддержали основные силы «Союза за Сербию»: «Партия свободы и справедливости» Драгана Джиласа, «Двери» Бошко Обрадовича, «Народная партия» Вука Еремича, «Демократическая партия» Зорана Лутоваца.

Майданщиков не удовлетворила идея президента страны Александра Вучича о снижении проходного барьера с пяти до трех процентов, чтобы дать возможность небольшим политическим силам объединениям войти в состав Скупщины.

Ранее соратники Джиласа неоднократно заявляли, что не верят в смену власти путём победы на выборах, а потому будут добиваться свержения президента Александра Вучича.

Согласно последним данным социологов, рейтинги оппозиции, регулярно оказывающейся в центре многочисленных скандалов, за последние месяцы снизились с 10% до 8%.

При этом правящая Сербская прогрессивная партия стабильно пользуется популярностью у более чем 50% населения страны.