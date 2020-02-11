У сербской оппозиции сдают нервы – рядовые члены против бойкота выборов

11.02.2020, Москва, Елена Острякова

Сербская оппозиция может пересмотреть свое решение о бойкоте парламентских выборов в стране, которые намечены на весну.

Об этом пишет сайт Serbian Monitor, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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Первичные ячейки недовольны решением партийного руководства о бойкоте парламентских и местных выборов. Около 60 представителей первичек собрались на мероприятии, организованном организацией “Сербия-21”, чтобы обсудить возможности участия в выборах.

«Будучи серьезными и ответственными политиками, мы отказываемся оставлять наших нынешних и потенциальных избирателей по всей Сербии без политических представителей и хотим твердо отстаивать их интересы в местных органах власти и национальном парламенте», – заявили участники мероприятия.

Европарламент также озабочен участием сербской оппозиции в выборах. Делегация евродепутатов недавно в очередной раз побывала в Белграде, чтобы уговорить бойкотчиков.

«У нас будет международная наблюдательная миссия, которая будет следить за выборами, и Европейский парламент будет частью этой миссии. Мы добились некоторого прогресса, но бойкот все еще есть, опасения по поводу свободы СМИ сильно присутствуют», – сказала председатель парламентского комитета ЕС-Сербия Таня Фаджон в интервью European Western Balkans.

Ранее Европарламент настоял на том, чтобы парламентские выборы в Сербии были перенесены с марта на начало мая, чтобы изменить избирательную систему страны.

Сербские власти провели все реформы, предложенные Европарламентом. Сербский парламент принял законы, которые касаются неправомерного использования государственных ресурсов в ходе кампании – использование муниципальных зданий, транспортных средств, веб-сайтов и других ресурсов для продвижения одной партии.

Независимые эксперты полагают, что оппозиция настаивает на бойкоте выборов, чтобы скрыть отсутствие электоральной поддержки у своих партий.

Как показывают данные последнего соцопроса, правящая Сербская прогрессивная партия сохранила убедительное преимущество в январе и пользуется поддержкой 53,6 % граждан, в то время как рейтинг «Союза за Сербию» снизился по сравнению с декабрем. Всего 10,3 % избирателей готовы проголосовать за него, согласно исследованию агентства FactorPlus.

Социалистическая партия Сербии (СПС) министра иностранных дел Ивицы Дачича находится на третьем месте с поддержкой 9,5%.

Движение «1 из 5 миллионов», которое недавно приняло решение отказаться от бойкота и пойти на выборы, пока не имеет существенной поддержки у электората.