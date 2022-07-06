«У Северска бои, с Изюма идём на Славянск» – посол ЛНР в РФ

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Новости Украины

Киевские власти пытаются выдать разгром на Луганском направлении за организованный отход – не столько для внутриукраинской пропаганды, сколько для формирования внешней картинки, поскольку на Западе скоро откажутся оказывать материальную поддержку заведомо проигрышным операциям.

Об этом в эфире телеканала «Звезда» заявил посол ЛНР в Москве Родион Мирошник, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Думаю, что на Украине разделяется то, что происходит на земле, и то, что формируется в виртуальном пространстве. Потому что удар по имиджу Зеленского, и сигнал, который разлетелся по всему миру, об освобождении ЛНР – это очень серьёзный удар. Им нужно каким-то образом зализывать раны, поэтому сейчас они будут предлагать всё что угодно, заявляя о том, что вот сейчас мы отошли, но обязательно бросимся в бой. Это то, что формируется в виртуальном пространстве. А на земле – их выгнали из Северодонецка, провели виртуозную спецоперацию в Лисичанске и отогнали в Северск. В Северске сейчас идёт активный штурм, и всё близится к тому, что Северск и всё это направление в сторону Артёмовска (Киев переименовал в Бахмут – ред.), там будут активные продвижения. И ребята со стороны Изюма уже идут в сторону Славянска. Там развивается активное наступление, и этого в украинском паблике вы точно не найдёте», – заявил Мирошник.

Он добавил, что киевским властям нужны от Запада деньги и поддержка, поэтому происходящее в украинских медиа или риторике и «на земле» – это две большие разницы.

«Запад не хочет участвовать в проигрышных операциях. То есть, когда проигрывают, им нужно это обличать в более яркую картинку, которой они пытаются что-либо объяснить», – объяснил луганский посол.