У Шкиряка случился припадок в прямом эфире

03.11.2018, Киев, Владимир Гладков

Для Украины есть лишь два варианта прекращения конфликта в Донбассе – победа над Россией или капитуляция.

Об этом в эфире телеканала «Прямой» заявил советник главы МВД Украины Зорян Шкиряк, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Любой, кто сегодня говорит о «мире любой ценой», является откровенным лжецом и манипулятором. Потому что каждый из нас хочет мира. Но мир какой ценой? У нас есть два пути для мира: победа или капитуляция. Других вариантов для Украины нет! Точка.

Я категорически не хочу мира путём капитуляции. Я хочу мира путём победы, возвращения оккупированных территорий и выдворения с нашей земли грязного российского сапога, который ежедневно убивает наших невинных граждан и воинов-героев!

Каким путём будет эта победа, тут, безусловно, есть вопросы. Потому что кто-то хочет отрезать (территории – ред.), я считаю это поражением, как и считаю поражением мир путём капитуляции. Эти все плакатики, которые вы видите, всей этой пророссийской сволоты, которая рассказывает нам про партию мира. Это и есть первые, те, на кого вам, граждане и патриоты, нужно обращать внимание», – вещал Шкиряк.

«Сегодня мира хотят все. Но не может быть мира путём возвращения в рабство Российской империи. Если, не дай Бог, это произойдёт, то те хлопцы, которые положили свою жизнь за нашу свободу и незалежность, проклянут с того света. Мы не должны этого допустить! Крови слишком много пролито! И не только за четыре года войны, а за 350 лет оккупации Россией нашей земли. Хватит, наелись!» – добавил советник Авакова.